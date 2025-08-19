聽新聞
韌性變任性 執政黨失去社會信任

聯合報／ 廖如龍／中國文化大學資工系兼任助理教（新北市）

民進黨長期執政，原本應展現自詡的「韌性」，卻逐漸出現偏差。缺乏自省與調整，使得政策工具和治理模式，均難以與社會快速變化保持一致，這正是其今日執政困境的關鍵。

「韌性」原指組織在面對環境劇變時仍能維持核心功能，並將挑戰化為契機。但若缺乏檢討與修正，就可能變成行動惰性，喪失回應新情勢的能力。哈佛教授唐納．薩爾在「成功不墜」一書中提醒，策略、資源、流程、關係與價值若不能動態互補，原本的成功方程式就會變成失敗的原因，今日的民進黨政府確有類似問題。

首先，策略框架成為「眼罩」。民進黨長期聚焦「抗中保台」的框架，固然在維持社會共識上有其意義，卻也可能忽略青年低薪、高房價、氣候變遷、資安風險等新興議題。加上派系結構的牽制，政策討論往往受限於既有思維，缺乏新的突破。

其次，資源變成重擔。民進黨早年掌握網路輿論優勢，但隨著世代更替、平台轉移，在原有溝通模式未完全調整下顯得缺乏彈性，與年輕族群的互動逐漸減弱。黨內人才培育也傾向於既有派系與資深幹部，資源配置僵化，尤其是公然大肆補助、偏袒特定族群和利益團體。

昨天傳出的就業安定基金疑被浮濫補助、遭質疑是「奉旨給飯」，即是顯例。

第三，流程陷入例行作業。政黨提名與政策制定程序理應隨情勢持續修正，但在長期執政後反而缺乏競爭與多元意見。例如部分立委在飽受爭議下仍能獲得禮讓參選，或直接由黨中央徵召，卻未經地方討論而引發基層不滿。

第四，關係成為桎梏。民進黨內的派系互動原本在維持權力平衡上有正面作用，結構過於穩定化卻可能減少跨黨派合作的彈性，也削弱外界對程序公開與公平的期待。

最後，價值流於教條。民進黨強調民主、多元、台灣主體性，這些價值是其立足之基礎。但若缺乏反思，在實踐上把質疑均視為與己對立的「雜質」，反而縮減了理性討論空間，也讓不少中間選民與年輕世代感到疏離。

當「韌性」不再卻成為「任性」，執政黨遂逐漸失去回應社會需求的能力。民進黨若要重建社會信任，必須讓策略、資源、流程、關係與價值等五要素進行動態調整，亦即策略更開放、資源更公平、流程更透明、關係更互信、價值更自省。

唯有動態調整才能真正展現「韌性」而避免陷入行動惰性，如何維繫「韌性」考驗著民進黨的智慧。

