民進黨別陷人民於險境

根據最近多項民調顯示，賴清德總統滿意度已下降至三成左右，台灣社會已進入「疑賴論」的氛圍。而八月廿三日的第二輪「大罷免」與重啟核三公投案，恐將接續首輪大罷免的結果，再次展現台灣過半民意對民進黨施政不公不義的嚴厲裁判。對照民進黨長期口說民主與人權價值，其執政九年來屢屢誠信崩壞、道德淪喪、民粹煽動、金權控制、操弄輿論，核電歸零卻又無法提出完整可行的能源計畫，不但撕裂台灣社會，亦陷台灣人民於險境。

第一，誠信崩壞與雙重標準。從蔡英文的論文「以密件封存卅年」起，一連串貪贓枉法案例，到最近駐英「公使」江雅綺涉偽造學歷，調查結果亦被列為「密件封存廿年」。賴清德用人政治酬庸、不問專業，近日經濟部長郭智輝等高層官員涉違利益迴避，滋生諸多爭議，高層卻一再冷處理甚至否認問題存在。民進黨在野時指控馬政府黑箱，如今卻對自身弊案輕描淡寫。九年來存在眾多違法與道德爭議，卻總是推諉卸責，將誠信與法治棄若敝屣。

第二，選舉動員民粹化。煽動仇恨與對立、製造敵人、操弄公共議題，一再成為綠營選戰的主流謀略。尤其賴清德總統口說「團結」，卻屢屢依賴民粹動員，以「民主不是多數就算數」為盤算來策動「大罷免」，意圖團滅在野黨，打壓異議、壓制反對聲音，毫不就事論事更不理性辯論，慣用「你不挺我就是親中賣台」、「你批評政府就是助長敵人」的民粹邏輯操作選舉、煽動仇恨、區分敵我、轉移施政不公不義的焦點意圖鞏固基本盤，卻將台灣民主空洞化。

第三，操控媒體與網路以控制輿論。以國家資源圈養親綠媒體、影視藝文團體、製造輿論風向。例如，最近上映的「零日攻擊」，資本額僅八十五萬元、由新創公司「零日文創」拍攝；這部影片宣稱揭露中國針對台灣的網路攻擊，獲得文化部一億一三○一萬餘元的高額補助，另獲勞動部以就業安定基金二八七二萬元補助該劇導演團隊。在野黨質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養「綠友友」。「零日攻擊」內容爭議包括專業不足或失實、政治目的強烈，並被質疑意圖操作輿論製造恐中與對立情緒。官方資本圈養已導致台灣媒體監督功能幾近消滅，公共議題理性討論空間亦被嚴重壓縮。官爺頻頻說謊，餵養人民假新聞；網路側翼成為資訊戰主力，監督者被標籤為「抹黑」，人民則失去了公正客觀的資訊平台。

第四，是操作違憲的「兩國論」。中華民國任何法律都未承認「中華人民共和國是個國家」，賴政府卻大肆執行「兩國論」、無視中華民國憲政制度。日前，內政部長劉世芳在立法院審查行政區劃法草案時公然表示：「站在中華民國政府的立場上，我們承認中華人民共和國」，言論公然違憲、違反兩岸人民關係條例，海基會秘書長羅文嘉竟也附和內政部長此等謬論。

人民面對的險境是，民進黨已走向治理的整體錯誤，陷台灣人民於險境，導致憲政崩壞、社會撕裂、國力衰退。長此下去，人民恐等著集體陪葬。