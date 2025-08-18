會談非目標 普亭見川普的3個收穫

儘管川普替自己此次會晤普亭打了「滿分」，但從國際分析家僅能就二人舉手投足作文章，且實際聽聽長達三個小時會談後的聲明，即可給出實際成果幾乎為零的結論；既沒達成任何烏克蘭停火協議，就連先前期望的擴大領域會談都不見蹤影。川普想要的諾貝爾和平獎沒個譜，但成果為零，可讓澤倫斯基鬆了一口氣。

平心而論，川普讓十五年未曾踏足美國的普亭不畏安全風險來到美國領土（即使曾為沙皇領土），就是個小成功；畢竟普亭涉險來美國軍事基地做客，他的安全完全掌握在敵人手中。這次的無果給了烏俄雙方喘息的機會，只是澤倫斯基對烏克蘭還好未被出賣而喘口氣的同時，普亭的收穫為何？

其一，為了表明自己與川普站在一起，普亭可能認為冒這個險是合適的；只是為了能夠在川普面前重申必須解決衝突的根源，即不能無視烏克蘭獨立於莫斯科的存在。儘管白宮在開始之前就將其定義為「歷史性會晤」，但普亭出席會晤前相當沉默，沒有任何的Ｂ計畫，不指望在達成停戰協議方面取得任何進展。顯示出普亭在乎的是面對面的會晤，他或認為美俄能會晤，本身就是一種成果，包括俄羅斯外長穿的那件讚美蘇聯的運動衫，能登上世界媒體。普亭並不指望取得實際成果，他的目標是與川普建立對話，並將自己展現為對話者，並孤立歐盟與烏克蘭。

其次，德國擔心烏克蘭被出賣所召開的會前會，遭到普亭回擊為歐盟和烏克蘭的敵對「干涉」。普亭成功打破了俄羅斯一直以來的外交孤立，全世界都看到了美國總統為一位被國際通緝、被控犯有戰爭罪的普亭鋪上紅地毯的畫面。最後，戰爭仍在持續，絲毫沒有減弱的跡象；當記者問他是否能停止對平民的殺戮，他僅冷笑。從這個角度來看，普亭的使命可說完成了，「沙皇」得到了他想要的。

整體觀之，川普一籃子的經濟誘因未能成功打動「沙皇」，川普雖聲稱當下未達成停火協議會不開心，但普亭就算見識到Ｂ─２轟炸機從天上飛過仍不為所動。普亭早知會議沒有建樹卻執意前來，一是給美國面子、二來打破自身外交孤立，三是放長線談判等待川普上鉤，實現他之所欲，亦即烏克蘭不能加入北約、烏東領土入俄、北約退回蘇聯解體前的防線。當前，儘管川普在受控範圍，但若美俄續談大國關係，終究有犧牲烏克蘭的風險，歐盟必須防範。