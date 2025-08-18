川普把不確定當優勢 台灣連優勢都沒

儘管不久前猛轟普亭，到後來不邀澤倫斯基出席美俄會談引發外界批評，但從雙普「共走紅毯、同乘野獸」，到氣氛融洽的記者會，都說明川普還是那個「將不確定當成確定優勢」的人。

今天美國債台高築，規模突破卅七兆美元，處於可能「惟有透過戰爭與革命才能將債務一筆勾銷」的臨界點，所以有人說川普不得不瘋，不管掀起貿易戰或與侵略者打交道，看似離譜，卻是出奇制勝。

因此，好消息是川普充滿商業基因，壓根不喜歡戰爭與革命，其首要目標只想藉高關稅重塑「美國優先」的國際秩序；未來如果犧牲烏克蘭部分權益與普亭修好，也是布局全球「和平帶來繁榮」的一環。當然，之前「中美可共同解決世上所有問題」，到現在仍不願為關稅和大陸撕破臉，更讓人相信碰上跟他同樣難纏的強者，深知理性和底線何在的川普，不是只有劍走偏鋒。

但壞消息是「做美國敵人危險，做美國盟友致命」，為「抗中保台」而效忠川普到底的賴政府，在白宮全球戰略大棋盤上，早成為任人宰割的棋子。就像關鍵產業遷往美國，卻得到比競爭對手更高的關稅，到動輒數千億美金的投資與採購，讓原本夾於兩強尚有折衝空間的台灣，這下幾乎連什麼「不確定的優勢」都沒了！