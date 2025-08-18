聯大新會期 巴勒斯坦「建國」恐無望

正當法、英、德、澳紛表示準備在今年九月聯合國大會召開時承認巴勒斯坦國，以色列強硬保守派的財政部長史莫特里奇批准在耶路撒冷東邊的Ｅ１地區新建三四○一套住宅，他並宣稱這是對巴勒斯坦一記致命打擊。他狂妄地表示，這個決定是向國際社會發出明確訊號，猶太人家庭將在那裡安居落戶，「國際社會談論虛假的巴勒斯坦夢，而我們將繼續建設猶太現實，讓巴勒斯坦國的理念徹底成為過去」。

Ｅ１區的重要性在於，它介於巴勒斯坦自治政府所在地拉馬拉與伯利恆之間，它會切斷約旦河西岸領土的連貫性，防堵當地人民流動。過去美國、歐洲國家、聯合國都強烈反對以色列在東耶路撒冷建屯墾區，並多次嚴厲譴責，但川普政府此次仍決定一如既往睜一隻眼閉一隻眼。不久前國務院發表的「二○二五年國際人權報告」，對以色列擴建屯墾的做法未有隻字片語，預示美國對以色列的政策並無改變。

史莫特里奇要求以色列總理內唐亞胡對約旦河西岸宣示主權，也就是要明目張膽併吞這一塊極具爭議的土地，一反過去扭捏的立場。多年來以色列在約旦河西岸建設非法的屯墾區已達二五○個，人口大約七十萬，大部分在奧斯陸協議所畫定的Ｂ區及Ｃ區。迄今，以色列在約旦河西岸的建築實體只占土地的百分之一，控制的土地卻高達四成二；因為除了建設房屋之外還要設立軍事崗哨、檢查站及修築道路。

約旦河西岸已形同以色列禁臠，對另一邊的加薩走廊，也正積極準備新的軍事攻擊行動。原先反對進行大規模軍事行動的參謀長扎米爾也已規畫作戰新架構，並獲得安全內閣支持，該方案以占領加薩北邊人口最集中的加薩城為核心。內唐亞胡雖表示以色列不打算永久占領或併吞加薩，而是在安全無虞的情況下，交由非以色列的阿拉伯力量來管理，言談中卻有太多模糊不清之處。

大軍未動，聯合國及其他國際組織，甚至「世界猶太人代表大會」紛表反對，並提出對當地人道危機惡化的擔憂。許多國家認為以色列的軍事行動違反國際法，也有專家認為全面占領加薩將是一場長期艱難的戰爭，對以色列造成巨大的人力和財政負擔。面對鋪天蓋地的反對力量，內唐亞胡卻不為所動，看起來不像是以擴大戰爭來結束戰爭，也不是為了擴大攻擊而逼對手上談判桌讓步。

今年聯合國大會召開之時，正是以色列大軍挺進之際，對巴勒斯坦建國案的討論勢必熱鬧滾滾，不過案子提到安理會後還是被美國澆了一盆冰水。近來有專家提出解決俄羅斯與烏克蘭之間的問題，可採用約旦河西岸模式，即同意俄羅斯在不改變烏克蘭名義上國界的情況下，對其占領的領土進行實質性的軍事與經濟控制；這個想法既違反國際法，也不符合烏克蘭總統的停戰條件。暫時凍結衝突不可能持久，也不符合當初普亭發動戰爭的目標。

俄烏戰爭難分難解，以哈衝突沒完沒了，川普對處理前者大言不慚，卻未有尺寸之功；對後者放任又袒護以色列，形同縱容。川普念茲在茲的諾貝爾和平獎，在這兩大問題面前恐難踰越。