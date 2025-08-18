科技．人文聯合講座／試煉：7月的7場口試

今年的七月對我格外特別─我參加了七場論文口試，創下個人單月新高。趁記憶猶新，我想分享這些經驗，也回顧昔日「被口試」的往事。無論新舊，期能對讀者有所助益。

通常在口試前的兩、三個月，指導老師會先私下與我聯繫，請我擔任口試委員（以下簡稱口委）；但正式邀請與時程協調，仍需考生親自負責。我欣見多數考生態度謹慎而親切，甚至還關心口委的飲品與點心喜好，令人窩心。然而，比這些禮數重要十倍的，是務必在口試前兩個月完成論文初稿！

這絕非危言聳聽。試想，若考生要在口試前半個月寄出論文，實際留給自己修改與校對的時間僅約四十五天，期間還得依指導老師的建議修訂，甚至要補做實驗，並在完稿前進行一到兩次地毯式檢查。看似充裕的四十五天，要將一本碩博士論文打磨至堪以送審的水平，實已迫在眉睫。相信過來人都曾體會：試前即試煉。

除了提早完稿，心態調整同樣重要。多年經驗顯示，同學們普遍缺乏自信，我當年也不例外─總覺得做得不夠多、寫得不夠好，因此開場時常流露靦腆，只盼口委能手下留情。謙遜固然是美德，但若以頻繁的「對不起」、「下次改進」、「以後會注意」等詞語取代專業答覆與獨到見解，只會削弱說服力，讓辛苦的成果黯然失色！也請同學們不要誤判，以為能言善道即能掩飾準備不足。請切記：再流利的口才，也掩不住空洞的論點。

許多同學在報告時愛用專業術語與英文縮寫，但一被問及基本原理或名詞定義便啞口無言，甚至還向指導老師投以求救的眼神。其實口試緊張在所難免，但若想化險為夷，甚至險中求勝，就必須從研究之初不斷自問：「這個主題為何重要？意義何在？」並在「做中學」的過程不恥下問，逐一釐清疑點。我見過不少認真的同學因忽視這個原則，以致於在寫論文和口試時就像在介紹一位普通朋友，而非朝夕相處的戀人，因而難以贏得高度肯定。若與主題始終保持「友達以上、戀人未滿」的距離，對論文的傷害往往不可逆─輕則一知半解、事倍功半，重則數據誤植、虛擲青春。

此外，千萬別因口委只問些無關痛癢的問題而竊喜，因為手下留情往往意味著輕蔑─或許他們對點心和飲料的興趣，還勝過那本論文！我早年曾遇過一位不看論文的口委，他的唯一提問竟只是吞吞吐吐的：「你畢業要做什麼？」這對考生而言，是極度的不尊重。因此，請老師們務必抽空審閱論文、用心傾聽報告，並提出專業且具啟發性的建議。說穿了，學生的緊張掩不住，老師的輕忽更藏不了。

在人工智慧已能代寫論文的時代，口試的重要性更為凸顯─它不僅能檢驗論文真偽，更是考生與口委相互切磋的平台。經歷了這場「試煉」，知識的滋味將更為甘醇，人生的底蘊也將更加厚實。

（作者為台大教授、英國皇家昆蟲學會會士）