疑賴、疑美論共振 綠營陷雙重困境

隨著七二六政治大罷免大失敗，廿四加一席罷免無人通過，重挫賴清德總統政治聲望；同時，美國對台實施對等關稅稅率高於日韓、要求台灣國防經費升高至ＧＤＰ百分之五，及台積電赴美投資金額隨川普喊價持續上漲，致台灣部分民眾反美情緒高漲。內政與外交因素交雜產生共振效應，前者產生疑賴論；後者引爆疑美論。

據早先多項民調顯示，賴清德總統滿意度自五月起波動下降，社會進入「疑賴論」氛圍。五二○前後，ＴＶＢＳ調查滿意度僅百分之卅二，不滿意高達五成五；台灣民意基金會的調查，賴總統的滿意率百分之四十五點七，不滿意百分之卅七點四；聯合報為滿意百分之卅七，不滿意百分之五十三。僅鏡新聞與震傳媒調查結果為滿意度高於不滿意度。

進入七、八月後，新國會智庫針對賴總統的滿意度為百分之卅九點三，不滿意四十九點九；ＴＶＢＳ滿意率創新低僅百分之廿八，不滿意高達五成五；台灣民意基金會滿意百分之卅三點三，不滿意五十四點四。從趨勢推算，對賴總統的不滿意度穩定上升至五成至五成五，社會形成「疑賴論」氛圍。

無獨有偶，台灣民眾對美國信任與形象的變化也下滑，產生「疑美論」現象。例如，川普二進宮後，美國布魯金斯學會四月時公布的調查顯示，有百分之十五點九受訪者認為美國是「非常不值得信任」的盟友，相較去年七月的百分之八點二增加接近一倍；有百分之廿二認為「不值得信任」；「非常值得信任」或「值得信任」只占百分之廿三。至於美國在台海戰爭下支援的可能性，僅百分之卅七點五認為「可能」或「非常可能」，低於去年七月的百分之四十四點五。至於認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣者則有百分之四十六點七。

今年以來，台灣對美國的信任與正面形象普遍衰退，質疑氛圍上升。儘管美國內部支持保衛台灣的民意整體偏正向，但依然存在可能引發「疑美論」的導火線，特別在川普政府持「戰略模糊」政策下，美國對外行動的模糊與搖擺，易讓台灣社會質疑其真正意圖。

民進黨政府執政正面臨雙重困境，一方面國內民意對賴總統施政滿意度及支持度嚴重下降；同時因川普並未如拜登四度宣稱防衛台灣；加上對等關稅優惠不如日韓等競爭對手，美國還要求我國提高國防經費及加碼投資，將台灣視為政治及經濟提款機，七二六大罷免失敗與美國對台關稅差別待遇，已成為台灣社會信任結構的連鎖危機，若八二三罷免及後續的關稅談判再失利，無疑將進一步成為對內對外的「雙颱共舞」，鞏固民進黨政府「內外皆遭疑」的困境。