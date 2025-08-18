減軍費、恪救災 賴總統與顧部長的天職

七月丹娜絲颱風重創南台，災民嗷嗷待哺。當國家機器應聞聲救苦，吾人所見卻是官僚冷漠，與三軍統帥一句遲到月餘的道歉。賴清德總統將責任歸咎「罕見颱風」，非但未能撫慰民心，反更凸顯其治理失能，本末倒置。此等失能根源於賴政府惡意曲解「法治」，以遂行「人治」之實，將民進黨「台灣獨立、非核家園」兩大神主牌置於憲法與民生之上，違憲亂紀，莫此為甚。

自勘亂終止（筆者是日恰以海基會首任秘書長身分造訪北京）以來，台灣真正威脅何在？是兵凶戰危風險，還是日益頻繁的極端天災？賴政府顯然將全部心神投注前者。以「務實台獨工作者」自詡，不斷衝撞兩岸互信底線，升高台海緊張，此乃不折不扣的「人禍」。為應對其一手製造的危機，我國今年國防預算已達ＧＤＰ百分之二點五，耗擲六千餘億元；賴總統竟稱要突破百分之三，再增千億，將國防狹化為不斷對外軍購。

面對兩岸軍力差距，增加武器採購無非緣木求魚。筆者以為，國防預算不但不應增加，更應減少。我國現行占比已遠逾所需，應將資源移作福國利民之用，優先照護長者、緩解貧富差距；同時援助因全球暖化而受極端氣候所害的國家，以善盡對「台灣製造」所致氣候變遷的國際責任。然則，政府耗擲巨款，換來的卻是軍備交貨延宕，與自走砲、布雷車等引發「焦土抗戰」的荒謬項目，讓台灣陷入大國修昔底德陷阱，淪為軍火商魚肉。如此豪賭國家安全，伊於胡底。

猶記民國九十八年八八風災後，筆者時任紅十字會總會長，為文力陳國防真義在保家衛民，幸獲當時馬政府從善如流，將災害防救明定於國防法與災害防救法，確立為國軍法定職責。

孰料多年後，賴總統勘災時一句「國軍不能進去民房」，將得來不易之制度毀於一旦；事後更引國防部「為免糾紛」之內部訓令為託詞，辯稱係「誤會」。國會三讀通過的法律，與國防部一紙行政命令，孰輕孰重？三軍統帥豈能以內部指令為由，架空法律明定之天職？律師出身的國防部長顧立雄對法律嫻熟，竟也未向統帥力諫。此等不作為，檢察官理應主動偵查是否已該當「刑法」第一三○條「公務員廢弛職務釀成災害」與第一八二條「妨害救災」之罪責，以還人民一個公道。

當主政者醉心追求虛幻的台獨名分，將國力虛耗於軍備競賽與政治鬥爭，結果必是內政敗壞與民生凋敝。近日適逢二戰結束八十周年，賴總統只提「終戰」，不提「對日抗戰」，為媚日而刻意淡忘國人犧牲。筆者要問賴總統與顧部長：戰勝國不是中華民國？只提「終戰」無異斬斷國家歷史，動搖憲法根基，已不配擔任中華民國總統及部會首長。

從救災失能到史觀錯亂，在在顯示賴政府正帶領國家從法治倒退回無品的「人治」。筆者要求賴總統痛改前非，放棄其違憲的台獨主張，以交流取代對抗，力謀「良制一國」，使國家重回「法治」正軌。切莫讓「保台」口號成為掩蓋無能的遮羞布，否則歷史裁判終將使其無所遁形。