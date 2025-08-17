再留卓榮泰國政仍空轉

去年五二○典禮上，新任行政院長卓榮泰一席話：「行政團隊在互相包容與尊重的基礎上，做好國會協調溝通工作，展現行政團隊解決問題的能力與誠意」。對照此刻卓內閣的左支右絀，看起來格外諷刺。

一年多來行政真空，在在證明總統賴清德所託非人，徹底辜負全民期待，立法院在野黨強力監督制衡下，卓榮泰內閣被打回原形，醜態百出。

作為賴清德政府首任閣揆，當初出線理由異口同聲推崇卓榮泰：「身段柔軟、擅長協調溝通」。從政府總預算案一路到普發現金案，卓榮泰溝通無門且協調不力，折衝調和能耐完全被看破手腳，昔日虛名僅僅是不堪一擊的花拳繡腿，根本禁不起任何實戰檢驗。

最明顯例子就發生在日前的行政院會，台中市長盧秀燕為地方補助款據理力爭，類似場景未來可能持續上演。只要領導威信蕩然無存的卓揆繼續高坐其位，行政院會就可能不斷成為眾聲喧嘩的政治舞台。

普發現金案最後行政院態度急轉彎，並沒有贏得身段柔軟的美名，連綠營自家立委都發出批評，痛心卓內閣從此不再擁有議題主導能力。尤其行政院一度傳出希望加入排富條款以挽回最後顏面，最大阻力反而來自立法院民進黨團內部，黨團會議爭執聲大到破門穿牆。如果將盧秀燕在行政院會槓卓揆比喻成「罵兒子」，綠營立委砲聲隆隆豈不成為「罵孫子」。

安然挺過大罷免風暴，藍白陣營在立法院完全沒有理由讓步放軟，行政權改弦更張勢在必行。寸步難行的卓榮泰若繼續勉強留任，恐徒然蹉跎時日，拖累國政空轉。