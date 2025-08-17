核三延役保障能源安全

核三延役公投即將舉行，總統與執政黨卻持續反對，試圖操控輿論、壓制理性討論，將公投當作政治表演的工具。在野黨支持公投，強調能源政策不能淪為執政黨短視利益的犧牲品。

延役核三關乎核能安全、電力穩定以及台灣能源自主，但執政黨卻以政治口號掩蓋專業數據，將討論簡化為恐懼操作，刻意模糊再生能源進度與現實需求的落差。這種短視操作不僅扭曲民意，也將國家能源安全押在政黨算計之上，暴露出政府對長期政策規畫的無力與偏見。

在野黨立場鮮明：公投不是政治秀，而是保障國家長遠利益與能源自主的正當機制。延役核三不只是延長核電運轉，它是確保在能源轉型期間仍能穩定供電、維護民生與產業安全的必要措施。執政黨將反對理由包裝成理想化再生能源的幻想，卻忽略現實電力缺口，實質上是在犧牲台灣的能源安全，這種政治操作令人憤慨。

支持核三延役公投，是在野黨捍衛民意、守護能源自主的鮮明表態，也是對執政黨短視政治算計的有力反擊。國家利益不能被政治利益取代，台灣的能源安全與未來，值得全民理性討論與決策。