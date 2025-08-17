聽新聞
0:00 / 0:00

核三延役保障能源安全

聯合報／ 何仁豪／商（台北市）
核三重啟公投將在8月23日投票。圖／本報系資料照片
核三重啟公投將在8月23日投票。圖／本報系資料照片

核三延役公投即將舉行，總統與執政黨卻持續反對，試圖操控輿論、壓制理性討論，將公投當作政治表演的工具。在野黨支持公投，強調能源政策不能淪為執政黨短視利益的犧牲品。

延役核三關乎核能安全、電力穩定以及台灣能源自主，但執政黨卻以政治口號掩蓋專業數據，將討論簡化為恐懼操作，刻意模糊再生能源進度與現實需求的落差。這種短視操作不僅扭曲民意，也將國家能源安全押在政黨算計之上，暴露出政府對長期政策規畫的無力與偏見。

在野黨立場鮮明：公投不是政治秀，而是保障國家長遠利益與能源自主的正當機制。延役核三不只是延長核電運轉，它是確保在能源轉型期間仍能穩定供電、維護民生與產業安全的必要措施。執政黨將反對理由包裝成理想化再生能源的幻想，卻忽略現實電力缺口，實質上是在犧牲台灣的能源安全，這種政治操作令人憤慨。

支持核三延役公投，是在野黨捍衛民意、守護能源自主的鮮明表態，也是對執政黨短視政治算計的有力反擊。國家利益不能被政治利益取代，台灣的能源安全與未來，值得全民理性討論與決策。

延伸閱讀

影／藍白中部合體 黃國昌：賴清德想的都是在鬥爭在野黨

影／漢子、禿子、燕子同台 為江啟臣宣傳反罷免

重啟核三公投倒數 民團遊行籲投下反對票

支持核三延役投同意 黃珊珊：讓全民對錯誤能源政策表達意見

相關新聞

普亭的勝利與對台灣的警訊

阿拉斯加峰會落幕，全球屏息以待的「雙普會」卻只留下短暫的紅毯與鏡頭。川普握手、鼓掌、陪同搭乘「野獸號」禮車，滿足了舞台劇...

再留卓榮泰國政仍空轉

去年五二○典禮上，新任行政院長卓榮泰一席話：「行政團隊在互相包容與尊重的基礎上，做好國會協調溝通工作，展現行政團隊解決問...

核三延役保障能源安全

核三延役公投即將舉行，總統與執政黨卻持續反對，試圖操控輿論、壓制理性討論，將公投當作政治表演的工具。在野黨支持公投，強調...

賴清德的台獨法西斯

這次大罷免，被說成是一場「台獨法西斯運動」。妥妥當當。

名家縱論／讓核三重啟公投過關解決缺電

核三重啟將於廿三日付諸全民公投，正反雙方各有堅持，筆者認為九年來非核政策的實施已造成台灣缺電、電價大漲、碳排失控、能源及...

星期透視／藍白合 需要胸懷與胸襟

七二六、八二三的大罷免和核三延役公投，面對明明是少數卻無比執拗蠻橫的賴清德和民進黨，藍白終於走在一起，這符合多數民意的期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。