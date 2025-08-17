普亭的勝利與對台灣的警訊

阿拉斯加峰會落幕，全球屏息以待的「雙普會」卻只留下短暫的紅毯與鏡頭。川普握手、鼓掌、陪同搭乘「野獸號」禮車，滿足了舞台劇的形式感，但實質卻一無所獲。倒是普亭，尚未退讓半寸，卻已悄然贏得大半籌碼。這是一場外交交易的展示，川普無論如何包裝都難掩輸局。

普亭在這場會議中最大的成果，就是「恢復合法性」。他不僅走上了美國紅毯，還與美國總統平起平坐召開高峰會。戰爭沒有停火、領土沒有歸還、制裁沒有更多，俄羅斯的「國際孤立」至少已在鏡頭前消失大半。川普本想以「嚴厲後果」威脅普亭，卻淪為口號。世界看見的，是一個被再度承認的普亭，以及一個無計可施的川普。普亭贏得時間、空間，贏得的是繼續打下去的正當性。他沒有讓步，卻已坐上了大國舞台的中央座椅。這場比賽，他早早確定領先。

川普以為自己能在外交舞台扮演「談判藝術家」，卻在普亭面前顯得力不從心。他的「交易本能」在這場會議裡，只剩下寒暄與形式。會後記者會短暫、內容空洞，甚至連記者提問都不敢接受。這場原本號稱「高風險峰會」的外交豪賭，最後卻成了「尷尬見面會」。

川普的口號與姿態，再一次暴露出他慣用的手法：先放狠話，再找台階下。只是這次，世界看在眼裡：川普既未能嚇阻普亭，也無力推動協議，反倒送上了免費舞台。

在這場「大國角力」中，最無辜也最危險的輸家是台灣。當澤倫斯基被排除在談判外，這已經是一個赤裸裸的警訊：若烏克蘭都能被晾在一旁，台灣又算得了什麼？北京在遠方觀戰，獲得一堂免費的戰略課：原來國際規範可以退位，大國交易才是真理。當普亭透過武力改變邊界而仍能重返舞台，北京自然會想到台灣。既然脅迫有效，為何不加大力道？於是，軍機繞台、艦艇出海、網攻擾動，恐將成為「日常測試」，檢驗華府到底願意為台灣付出多少。

更諷刺的是，《金融時報》早就指出，川普有意將台灣作為談判籌碼。媒體報導白宮拒絕賴清德過境紐約，理由冠冕堂皇，實際上卻是為了在與北京的貿易博弈中「加碼」。台灣自認為是「民主燈塔」，在大國眼裡卻不過是籌碼，能加價也能打折。

賴政府想當「棋手」，實際上卻只是被擺弄的棋子。更可笑的是，還有人為自己「被使用」感到榮幸，似乎只要能被放上棋盤，就證明了存在感，卻忘了棋子從來無法決定棋局。阿拉斯加峰會提醒台灣，國際政治是冷酷的交易場，不是溫情脈脈的價值共同體。如果我們繼續寄望大國仁慈，等待「朋友」在關鍵時刻伸手，那麼等待的將是更大的失望。