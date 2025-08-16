星期透視／藍白合 需要胸懷與胸襟

七二六、八二三的大罷免和核三延役公投，面對明明是少數卻無比執拗蠻橫的賴清德和民進黨，藍白終於走在一起，這符合多數民意的期待。有人戲稱，賴清德說要「打掉雜質」，卻讓「雜質」團結了。

兩年前的七二五，台灣社會正熱議總統大選是否藍白合，藍營輔選大將在網路訪問裡，說出「最壞的打算也是要挺著胸膛倒下去」。但呼籲藍白合的聲音仍不斷，柯文哲隨後簽下六點協議，一度重燃希望，卻很快因為無法化解的分歧，造就了君悅酒店的藍白荒謬劇。

最終結果，是不是挺著胸膛已不重要，倒下就是結局。很多人仍想著藍白合如果能成今日會如何，但平行宇宙只是電影幻想。

平心而論，二○二四大選熱議藍白合，主要是「數學」，欠缺「化學」。人選上，藍白實力接近，又沒有公平決斷規則；議程上，藍白的共識和信任也不夠。

但執政一年多，讓台灣陷入內外交迫，卻仍執著於「打掉雜質」的賴清德，激怒了廣大選民，讓藍白合作除了「數學」，「化學」也逐漸到位。從立院議場到大罷免和公投，藍白合作的氛圍已成，並且看到戰果。

期待藍白合作的人，希望能一路延續到二○二六和二○二八，讓台灣從綠色恐怖裡找回「藍天白雲」，但藍白合的前方挑戰重重，還有兩道大坎得過。

第一道坎，是藍白合難以逃避的「物理」挑戰。政治席位稀有，加上藍白兩黨目前民選公職人數差距大。兩年前「胸膛論」的主要論據，所謂國民黨要有「黨格」，說的就是「大不讓小」。

於是當黃國昌宣布要讓自己更好、成為新北的選項時，藍營似乎又有人論起「大不讓小」，直轄市不能讓了，這其實還是「胸膛論」。但民主政治的「物理」原理，就是你的「力」是由民意決定。藍白要合作，就是用公平民調，推最強的。

第二道坎，是藍白仍可能發生「化學」變化。一些外力，也總想製造藍白分裂。藍白戰將靠實戰合作積累的革命情感，若白營因為兩年條款換上一批新人，能延續嗎？

另外，藍白雖然在預算監督和法案推動上累積了共識和信任，但在兩岸論述的深水區，總有想「打掉雜質」人，會來見縫插針，製造化學分裂。

藍白合作挑戰雖多，但政黨合作、包括聯合政府，是非常常見的。內閣制國家，從歐洲的德國、義大利、西班牙、奧地利，到亞洲日本、馬來西亞、印度、巴基斯坦，再到紐西蘭和南非，都是多黨聯合執政。

根據這些國家的經驗，政黨間達成協議，列出施政的優先事項，確認「我們要一起做什麼」，並列出不能碰觸的紅線，也就是「我們絕不會做什麼」，然後保持溝通，促進合作。

包括兩岸議題。其實台灣對兩岸的民族認同、歷史認同共識，遠比綠營想營造的來得大。對憲法的認同，欣賞學習對岸發展成果的進步認同，在台灣也是沉默多數民意支持的，藍白要找到共識並不如想像中難。

從藍白合作到藍白合，是多數選民的期待，藍白陣營需要的不是「挺著胸膛倒下」，而是愛台灣、顧念台灣的「胸懷」，和放下一黨之私的「胸襟」。（作者為世新大學講座教授）