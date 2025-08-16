名家縱論／讓核三重啟公投過關解決缺電

核三重啟將於廿三日付諸全民公投，正反雙方各有堅持，筆者認為九年來非核政策的實施已造成台灣缺電、電價大漲、碳排失控、能源及國安問題。核三廠的既有三座核電廠的重啟，是解決上列問題的最佳對策。茲分析如下：

第一，缺電。電力系統需有供電餘裕以因應系統發電機組故障造成停電、備轉容量率是用來衡量供電餘裕的指標，高於十％的備轉容量率代表供電餘裕足夠，愈低則停電機率愈高。政府一貫聲稱系統備轉容量率均維持在十％以上，故台灣不缺電。但那是白天的資料，並不能反映真正電力供需狀況。近年隨著太陽光電占電源比率的提高，夜間才是全日備轉容量率的最低點。

根據台電「台灣電力狀況監測」資料加以統計，去年夜間備轉容量率低於十％的天數多達一一九天，低於七％的天數亦達卅四天，其中，更有三天低於五％。

政府希望倚重的再生能源建置持續遠落後於預期，去年占電源配比十一點七％，今年上半年也僅占十三％，離原訂目標廿％差距甚遠。

大型機組建置，因ＬＮＧ接收站環評卡關，氣源受限，均嚴重落後。為填補電力不足，政府規畫二○二六至二○三三年增加民營電廠十二座，卻幾乎全未招標，是「空白電廠」。唯一得標、預計二○二六年供電的中佳電力，也因得不到銀行貸款而胎死腹中。台灣已進入長期停限電危機。

第二，電價大漲。二○二二至二○二四年國內電價調漲四次，累積漲幅超過四成，期間政府尚撥補台電三千億，中油也吸收兩千億氣價。但台電累計虧損仍達四二二九億元，雖這和國際能源價格上漲相關，但二○二四年以來，國際能源價格已大幅低於俄烏戰爭前，照理台電今年應有盈餘，卻還需政府編列一千億元繼續貼補，主要原因是政策上廢除低價的核電，而以價昂的燃氣、光電及風電替代。估計三座核電廠若能重啟，可節省的成本每年為一千三百億元，單以核三重啟而言，為四七五億元。

第三，碳排失控。二○二四年比二○一六年電力部門排碳量提高七十八點六萬噸，電力部門占全國總碳排七成。排碳不減反增，主要是電力需求增加及非核之後，更加仰賴火力發電。如此，何以達成減碳目標？

第四，核能安全與國家安全。燃氣占電源比率目前為四十二％，未來將增為五十％，但液化天然氣儲槽可用天數為八至十三天，而核電燃料存量可用一點五年，若未來中共實施封鎖，廢核而多用燃氣會是台灣最大的國安罩門。

既有三座核電廠重啟除可提供十％以上備轉容量率外，尚能緩解上述另三種問題，如此作法也符合世界潮流。目前卅二個擁有核電國家，只有德國與我國採非核政策。

根據多數核能專家的看法，重啟工程可在二年內完成，所需經費以核三而言，為一百五十億元，其中核二及核三廠在員工編制仍滿額下，重啟將更順利。二○一八年「以核養綠」公投通過後，政府沒執行的理由是「核廢無解」。但今年五月一日核一廠核廢乾式儲存場正式啟用，核二廠乾儲建照已核發下，核廢問題已經解決。乾式儲存可使用四十年，是世界上有核電廠國家通用的作法。

賴總統於今年五二○提出核能重啟三原則「核安無虞、核廢有解及社會共識」，核廢問題已經有解。在核安方面，三座核廠長期運轉安全紀錄良好，近年機組的利用效率達九十％，世界排名第五。現在就剩「社會共識」了，盼「核三重啟」公投通過，而最終政府能傾聽民意，修正其能源政策。

（作者為中央大學管理講座教授）