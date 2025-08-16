這次大罷免，被說成是一場「台獨法西斯運動」。妥妥當當。

「法西斯／納粹」在教科書上有詳明的定義，但不出兩個主軸：①專制獨裁，消滅政治異己，扼殺民主制衡。②製造「政治種姓」的仇恨敵對，例如，以雅利安人為神聖，以猶太人為惡魔。

大家可用「法西斯／納粹」這只政治標尺來檢視這場大罷免，也許會發現，二者竟然是若合符節，嚴絲合縫。

這場大罷免最重要的成就，就是給台灣社會建立了一只「台獨法西斯標尺」。

這只標尺的功能是：①賴清德和民進黨可用來自我檢視自己是不是台獨法西斯？②社會公眾可用來檢視賴清德及民進黨是不是台獨法西斯？

以下，試以這只「台獨法西斯標尺」來檢視賴清德與大罷免，並探究為什麼會被視為「台獨法西斯運動」的狂飆。

「台獨法西斯」成為今日炎上的政治詞彙與政治標尺，有一個水到渠成、瓜熟蒂落以致實至名歸的過程：

一、蔡英文時代，發生促轉會張天欽「我就是東廠」、ＮＣＣ關閉中天新聞台及南島民族論等事件，輿論開始警示，法西斯納粹主義已見顯形。至俄烏戰爭爆發，烏克蘭反俄的「壓迫俄羅斯語族／關閉異議電視台／推倒銅像／亞述營／班德拉主義回潮」等「轉型正義」的操作，居然在台灣都看得到一對一的孿生現象，於是輿論出現了更多「台灣不要烏克蘭納粹法西斯化」的示警。到了大罷免，整個「法西斯納粹化」的景象更是轟轟烈烈地全盤在台灣登場演出。

管中閔在四二六凱道集會說：「反對專制獨裁法西斯！」

二、大罷免大納粹，傾綠標誌人士也看不下去。例如，游盈隆說：「執政黨（民進黨）要針對性終結在野黨國會議員的政治生命，是不可思議的，沒有正當性可言。」「大罷免不但不是台灣民主之光，反而是台灣民主之恥。」李文忠更挑明了說，大罷免是「法西斯台灣民族主義」露頭；曹興誠則指李文忠說的是「台獨法西斯」，對號入座。

引伸游盈隆、李文忠等人的說法，他們仍強調自己是台獨，但延展的思想可能是：不能用非民主的法西斯納粹手段來推進台獨，也不容如果另日實現的台灣國實施非民主的法西斯納粹統治。

三、大罷免大納粹，曹興誠等紛紛自供自證。例如，閩南狼指八炯為納粹；八炯則自稱：「對啊，我就是納粹。」

八炯說：在研究納粹如何操控群眾情緒，想革命找一個群體變成「猶太人」。

曹興誠則在大罷免後公開總結他的思想。一、大罷免的目標是在建立台灣國。二、因此，「主張統一／反對台獨」的言論是有毒的，應當被禁止，應當定為違法。

這就是曹興誠為大罷免的定性及定位：一、大罷免是台獨運動。二、大罷免是法西斯納粹運動。

綜上所論，出自「輿論示警／綠營內省／大罷免操作者旗幟招展的自供自證」，「台獨法西斯」遂成了今日炎上的政治詞彙與政治標尺。順理成章、水到渠成、瓜熟蒂落、實至名歸。妥妥當當。

以上是在探究大罷免是否「台獨法西斯」，但更嚴肅的思考是：賴清德是不是「台獨法西斯」？

八炯說：要找一個群體變成「猶太人」。

若以此一標尺來看，賴清德就是道道地地的台獨法西斯。賴清德整個政治操作的主體就是「找一個群體變成猶太人」。

前文說，法西斯納粹有兩個主軸。①專制獨裁，消滅政治異己，扼殺民主制衡。②製造「政治種姓」的仇恨敵對。以這個標尺檢視賴清德，若合符節，嚴絲合縫。

先談①。大罷免的目標在消滅立法院的反對黨，扼殺政黨政治，也就是要根本終結民主政治。賴清德端出了大罷免，他為了建立專制獨裁的野心抱負可謂已是登峰造極。

再談②。民進黨一向將台灣人畫作兩種「政治種姓」，一種是「仇中保台」，一種是「舔共賣台」。先將中國設定為「境外敵對勢力」，然後把所有主張兩岸和平競合者皆指為「中共同路人／在地協力者」，到了大罷免柯建銘之輩更乾脆直接將藍白立委稱為「共匪／匪諜」，說是要「反共剿匪」。

賴清德尤其集其大成，索性將相對的民意概稱為「雜質」，揚言「打掉」。

任誰都知道，台灣其實沒有「猶太人」這種政治真實，但賴清德的操作卻是要在台灣活生生硬生生地製造出這個「猶太人」的概念。你看他的「賴十七條」，你看他如何凌虐陸配。陸配在台灣哪裡是「猶太人」的存在，但賴清德偏偏就要活生生硬生生地把陸配加工製造成「猶太人」。

何況，豈僅陸配，最後賴清德終於將所有相對的民主異議者皆視為「雜質」，都加工製造成了「猶太人」。

大罷免，台灣的政治種姓分成了二大類。一類是青鳥黑熊，他們是「更大的民主／更好的民主」；另一類則盡是「雜質」，必須「打掉」。

賴清德宣稱，他要繼續「與公民同行」。好好笑，至此，那些「雜質」竟在賴清德眼中連做個「公民」都不配了。青鳥是「公民」，雜質則是「非公民」。

回首看去，用「台獨法西斯標尺」來檢測賴清德，他是不是「在台灣製造猶太人」的台獨法西斯？

公正的答案是：八炯是明火執杖的台獨法西斯，而賴清德則是一模一樣真在做但不說破的台獨法西斯。兩者是一丘之貉，只是八炯把他的「猶太人」叫做「共匪」，賴清德把他的「猶太人」叫做「雜質」。

經過這場大罷免大悲劇，國人應覺悟：「台獨法西斯」，問題不在「台獨」，而在「法西斯」。賴清德與民進黨以「消滅政治異己／製造種姓敵對」的手法來操弄台獨，遂使「法西斯推進台獨／台獨推進法西斯」。但若真能開誠布公實施真民主，則台灣的民主斷無主張台獨的道理，因為連陳水扁都說「做不到就是做不到」，邱義仁也說「除非瘋子才搞台獨」。

本文相信：在台灣，只要有真民主，就不會有台獨。民進黨玩台獨，所以搞納粹法西斯。

這場賴清德大失敗的大罷免證實：台灣的主流民意遠遠優於迷醉在「班德拉主義回潮」的烏克蘭，也不遜明智對抗尹錫悅戒嚴的韓國。台灣拒絕澤倫斯基，台灣唾棄尹錫悅。

大罷免，大台獨，大納粹，大失敗。

台灣人民應慶幸在大罷免建立了這一只「台獨法西斯標尺」，今後更要繼續用這只標尺來檢視丈量賴清德及民進黨與台獨法西斯的距離。

賴清德，停止在台灣製造「猶太人」。