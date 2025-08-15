聽新聞
諾貝爾和平獎 川普夠格嗎？

聯合報／ 楊建業／西安科技大學材料科學與工程學院教授（陝西西安）

隨著美俄元首阿拉斯加峰會到來，川普總統能否獲得諾貝爾和平獎又引起熱議。

川普對此執念很深。他多次抱怨，自己在俄烏戰爭、以色列和伊朗的軍事衝突，印巴之間、或是在非洲都促成了和平，卻沒有獲獎。但事實真是這樣？好像不是。比如印巴衝突，首先是巴基斯坦空軍戰力強，迫使印度和巴方議和。川普固然在此期間曾威脅雙方如不停戰就要加徵關稅，但影響雙方戰與和，歸根結柢還是取決於雙方的實力。川普少數可稱道的是，他確實成功調解了亞塞拜然和亞美尼亞的停火，但僅憑此一項成果獲獎似仍單薄了點。

至於俄烏衝突，也不是川普容易搞定的。普亭對烏克蘭的五個州有領土要求，澤倫斯基又堅決不肯。這幾乎是個死結，除非川普一面倒偏向俄羅斯，迫使澤倫斯基接受「領土換和平」，但如此一來，烏克蘭必然是喪權辱國。以此換來的「和平」又有何可稱道之處？何況，川普的調解並非為了公義，而是為美國的利益。

近年美國調解紛爭成功的例子沒有多少，製造戰爭的消息倒是不少。最受人詬病的就是，美國至今仍在支持以色列，而加薩已變成人間煉獄，但有關川普能否獲得諾貝爾和平獎的討論卻熱火朝天，讓人感嘆。

若將「戰爭」的涵義再延展，川普向全球發動的關稅戰幾乎波及全球。這場沒有硝煙的戰爭已經擾亂了全球貿易和經濟秩序，破壞了世貿組織的所有規則，使得全世界百工百業哀號一片。以台灣為例，高科技產業從人才、技術到資金都被美國逐漸掏空，機床、模具、塑膠製品、電子零件成了「四大慘業」，其他傳統產業也倒成一片。保守估計，工業就業受影響人口約在四點二萬至五點九萬，至少會影響四萬多個家庭的生計。試問製造全球動亂的人也配獲得諾貝爾和平獎？

但在當今世界，還真不乏抬轎子的人，挪威議員、巴基斯坦、柬埔寨、亞塞拜然、以色列總理內唐亞胡，都曾是川普和平獎的提名人。美國人自己提名更不用說了，據說短短三個月內就獲得提名三次，實屬罕見。提名者當然各有各的考慮和算計，其中因涉嫌戰爭罪、遭國際刑事法院發布逮捕令的內唐亞胡之提名，格外具諷刺意義。

諾貝爾獎是當今世界最富國際聲譽的獎項，川普應否獲獎應嚴肅對待，不可再像美國前總統歐巴馬獲獎那樣，把和平獎搞成一個笑話。諾貝爾和平獎提名者和頒發者若真為世界和平著想，筆者以為，最應該獲獎的應是一直堅守在加薩地帶的國際人道主義救援者和殉職的兩百多名記者。他們不顧自身生命安全，盡全力捍衛人類良知，記錄事實真相。他們才是人類和平的最大守護者，獲得這個獎項當之無愧。

川普能否獲獎？須知「該不該」和「能不能」是兩個概念。在當今世界，即使再荒誕的事，也並非不可能發生。所以，仍無法排除川普仍有獲獎的可能。

川普 普亭 諾貝爾獎 俄烏戰爭

