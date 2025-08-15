教師身心調適假 不符現實需求

教育部近期連發三道「德政」，卻在基層校園掀起陣陣冷嘲熱諷。開放校園球具供民眾借用，美其名曰愛心共享，實則把學校與老師當廉價提款機；限制第七節排課內容，宣稱為了學生好，但根本無視教學現場現實需求，猶如紙上談兵。

至於新推的教師「身心調適假」，看似體恤教師辛勞，實則淪為一場精算的文字遊戲。每學年給假三天，且併入事假計算，超過七天仍要扣薪，所謂「學校不得拒絕」，宛如教育版的何不食肉糜。

近年中小學教育環境日趨惡化，教師壓力有增無減，除原有教學輔導、爆量的行政工作，還有相當比例老師身陷無端濫訴的恐懼，導致教職工作乏人問津。面對學校各種疑難雜症，面對老師的無助，教育部官員提不出明確有助改善教育環境的具體措施。從班班鮮奶、校園愛心球、到限制學校排課，再到最新口惠實不至的教師「身心調適假」，儼然成為學校的麻煩製造者。

學校現場哀鴻遍野，教育部長高坐雲端，以為拋下幾顆善意糖果便能解決基層的深層困境，卻未見教師在行政洪流、教學壓力與親師角力中早已精疲力竭。真正的身心調適，需要的不是三天被扣薪資風險的「恩賜」，而是減少無效行政、降低班級人數、提供充足支援等結構性改革，如果無法給予不扣薪的身心調適假，教育部何不從減少錯誤政策做起？

學校面臨的各種問題，當官員的善意只停留在口號與形式，當政策脫離現實如同晉惠帝問災，老師們好想問一句：不食人間煙火的教育部，究竟離老師有多遠？