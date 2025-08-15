教師身心調適假 不應變成負擔

教育部近日宣布增列三天「身心調適假」，表面看是體恤教師的德政，然依規定請假者須自付代課費與導師費，令政策美意大打折扣。對教師而言，這種有假不敢休的設計，更像是一道附帶懲罰的假別。

首先，若此假真為關懷教師身心健康，應獨立於事假計算，並由主管機關負擔代課與導師費用。教師健康並非個人私事，而是教育品質的基礎。倘若制度要求他們以金錢換休養，無異於將健康權變相收費。「工欲善其事，必先利其器」，教育要好，必先讓教師身心無虞。

其次，必須正視教育現場的另一重壓力來源—校園濫訴。近年因管教、親師溝通、行政程序引發的投訴層出不窮，部分案件甚至進入司法程序，現場教師如履薄冰，校事會議衍生教育經費排擠與教學士氣低落。若法律無法建立教師專業判斷的防護網，再多的調適假，也難以真正減壓。這不只是教師勞權問題，更關乎教育專業尊嚴與穩定。

第三，教師待遇的合理化，更須同步檢討。房價物價上漲、工作負荷增加，而薪資多年未有顯著調整，尊師重道淪為口號。國際經驗早已證明，穩定且具吸引力的待遇，是教育品質的重要保障。

最後，要真正減輕教師壓力，必須從結構上改革：降低班級人數，補足行政與輔導人力。當前導師除授課外，還要處理大量行政事務與學生輔導，蠟燭多頭燒。在這樣的環境下，增加三天假期固然有善意，但作用有限。若不改善結構性問題，身心調適假勢必淪為治標不治本的象徵性措施。

教育是國家長治久安的基石。政策若停留在「增加假期」的表面文章，忽略制度保障、法律修正、薪資合理化與環境改善，就無法真正解決問題。主管機關應明白，教師的專業自主、合理待遇與良好工作環境，才是維繫教育品質的根本。唯有從這些面向同步著手，所謂身心調適才能名實相符，成為教師真正的依靠，而非多一項壓力來源。