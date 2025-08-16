核安科學 賴應虛心求教

賴總統近日在民進黨中常會上強調「核安是科學問題，不是公投能解決」。這是很好的方向，希望總統能虛心邀請更多的科學家參與會議，客觀評析核能安全與核廢處理的科學根據，作為國家總體能源安全依據；而不是罔顧科學、以政治對決之姿，下達投票反對延役的政治動員令。以下就三個面向分析：

一，國際經驗層面。依據國際原子能總署網站八月最新統計，全球此刻正在運轉發電的核子反應爐共有卅一個國家、四一六座反應爐，其中核能廠最多的是美國，共九十七座反應爐；至於興建中的核電廠，全球共有六十二座，日本也有兩座反應爐興建中。四百多座核電廠的運作，都是以核安為最高原則，國際原能總署更有全球安全監測與技術指引；台灣核能技術超過四十年，也都在全球系統監控中。

太老舊的核電廠當然會淘汰關閉。以美國為例，一九五七至一九六八年間的超齡核電廠多已關閉，而與核三廠兩座反應爐（一九八四、一九八五）同齡的全美共有十四座，全部在運轉中。美國共有六十九座核反應爐已使用超過四十年，都仍在發電！台灣的核電廠都是美國系統，台美間的核能交流也很密切，核三延役課題，應參照美國經驗。

二，核安與風險管控層面。十四年前日本福島電廠遇強震海嘯而引起的核子事故，震驚全球。事故後，行政院立即指示對國內核能電廠進行全面安全總體檢。福島事故與該電廠位置過低（低於歷史海嘯線）、備援發電機失靈未能即時停機、且無足夠水源注入反應爐有關；雖然台灣的三個核電廠選址時已考量相關因素，位置較佳，但依據總檢討報告，要求台電記取福島教訓，強化基礎設備。經過逐年整備，核能安全已比過往更好。

在風險管控面，任何設施都應有風險意識、防災措施，各國核電廠更是具備最高等級的安全防禦準則，台灣也不例外，不僅各項核安與輻射風險管控法規俱備，且各廠區皆定時防災演練。

三，核廢處理層面。核廢處理安置，一直是反對核電的主要理由之一；而「核廢放你家」之假議題，更是令人生懼。事實上，低階核廢料（不是燃料棒）因早期國際上的海拋趨勢，而選擇在蘭嶼儲存（很遺憾至今無法移出）；一九九六年後所有的核廢料都在台灣的三個核電廠中存放。低階核廢，因有「減容」技術，體積較小尚可存放，而用過燃料棒則仍存於燃料池中。過往的「核廢集中場址」選擇，皆因難以再找到合適場址、亦難以經由公民同意，而成為永無結果的死胡同。如今，核一廠已在除役中（需廿五年時間），是否應有新思維、新技術，從國際上的燃料棒室內儲存等設計，讓安全且令人放心的儲存設施，於一個除役廠址中實現？

總之，面對能源需求日增，綠能尚未完備、燃煤電廠的空氣汙染，讓核三延役繼續提供能源，是眼前的最佳選擇。若反對核三延役，不僅基載電力不足，高科技投資可能卻步；三個核電廠除役各需廿五年漫長時間，但核電人才的終止，則可能更讓核廢無解方、亦將妨礙未來新創小型核電的契機。

請理性面對能源課題！我為核三延役，投贊成一票。