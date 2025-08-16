選民覺醒 打破非核家園神主牌

民進黨義和團式的神主牌非核家園，於五月十七日核三廠二號機停機後，終於實現。造成電力備載容量暴跌，只有靠燃煤火力全開，藉以維持不缺電。

依二○二○年核二及核三還在全面發電時的電力結構比例，燃煤占四十五％、燃氣卅五點七％、核電十一點二％、再生能源五點四％、燃油一點六％，水力發電已微不足道。顯示電力主要靠燃煤和燃氣，而煤炭和液態天然氣均仰賴進口，海上運輸暴露在中共封鎖台海威脅下。台灣能源依賴進口，因此大陸可以封鎖台海來阻絕台灣能源的進口，也可輕易在其能控制的海域扣押我運輸液態器和煤炭的船隻，此舉將爆發國安危機、股票崩跌，外資卻步或撤離、缺電等危機。這不是天方夜譚，一九五四年六月我海軍就曾扣押蘇聯的運油船，不排除中共也可能有此行動。

至於綠能發電，蔡英文總統自二○一六年執政陸續關閉核能一廠和二廠，致力再生能源發電，設定今年其占比要達到廿％，但此目標早就跳票，至二○二三年綠電占比也只有九點九％，其中太陽能光電事先未作環境評估和試驗，引起「種綠電，商機無限」的熱潮，也種下難以收拾的隱憂，如漁塭全面覆蓋光電設施、造成水質惡化；而丹娜絲颱風吹襲南台灣，造成西南沿海地區的光電板大量毀損，會否形成汙染不無疑慮。而此造成的電力缺口，又只有依靠燃煤和燃氣，要達到聯合國訂於二○五○年達成淨零排放的標準，在非核家園思維下，幾乎確定不可能。

台灣好不容易成為世界半導體產業領頭羊，但不幸會有電力不足的陰影，多年來，工商界、美僑商會、歐洲商會乃至輝達執行長黃仁勳等苦口婆心要政府發展核電，政府卻置之不理。如今歐美及日本等多國，已積極倡議重啟核電，擴大產能，第四代的小型模組化反應爐可能被廣泛採用。為追求國家永續發展，已無太多選擇餘地，須採用核電。賴清德及負責的官員們，不敢破壞非核家園的神主牌，選民們只有覺醒，於廿三日的公投，為國家永續發展投下「同意」恢復核三廠發電的一票，這是筆者良心的建言。