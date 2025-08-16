聽新聞
選民覺醒 打破非核家園神主牌

聯合報／ 林享能／前行政院農委會主委（台北市）
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會。記者林俊良／攝影
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會。記者林俊良／攝影

民進黨義和團式的神主牌非核家園，於五月十七日核三廠二號機停機後，終於實現。造成電力備載容量暴跌，只有靠燃煤火力全開，藉以維持不缺電。

依二○二○年核二及核三還在全面發電時的電力結構比例，燃煤占四十五％、燃氣卅五點七％、核電十一點二％、再生能源五點四％、燃油一點六％，水力發電已微不足道。顯示電力主要靠燃煤和燃氣，而煤炭和液態天然氣均仰賴進口，海上運輸暴露在中共封鎖台海威脅下。台灣能源依賴進口，因此大陸可以封鎖台海來阻絕台灣能源的進口，也可輕易在其能控制的海域扣押我運輸液態器和煤炭的船隻，此舉將爆發國安危機、股票崩跌，外資卻步或撤離、缺電等危機。這不是天方夜譚，一九五四年六月我海軍就曾扣押蘇聯的運油船，不排除中共也可能有此行動。

至於綠能發電，蔡英文總統自二○一六年執政陸續關閉核能一廠和二廠，致力再生能源發電，設定今年其占比要達到廿％，但此目標早就跳票，至二○二三年綠電占比也只有九點九％，其中太陽能光電事先未作環境評估和試驗，引起「種綠電，商機無限」的熱潮，也種下難以收拾的隱憂，如漁塭全面覆蓋光電設施、造成水質惡化；而丹娜絲颱風吹襲南台灣，造成西南沿海地區的光電板大量毀損，會否形成汙染不無疑慮。而此造成的電力缺口，又只有依靠燃煤和燃氣，要達到聯合國訂於二○五○年達成淨零排放的標準，在非核家園思維下，幾乎確定不可能。

台灣好不容易成為世界半導體產業領頭羊，但不幸會有電力不足的陰影，多年來，工商界、美僑商會、歐洲商會乃至輝達執行長黃仁勳等苦口婆心要政府發展核電，政府卻置之不理。如今歐美及日本等多國，已積極倡議重啟核電，擴大產能，第四代的小型模組化反應爐可能被廣泛採用。為追求國家永續發展，已無太多選擇餘地，須採用核電。賴清德及負責的官員們，不敢破壞非核家園的神主牌，選民們只有覺醒，於廿三日的公投，為國家永續發展投下「同意」恢復核三廠發電的一票，這是筆者良心的建言。

核安科學 賴應虛心求教

賴總統近日在民進黨中常會上強調「核安是科學問題，不是公投能解決」。這是很好的方向，希望總統能虛心邀請更多的科學家參與會議...

教師身心調適假 不應變成負擔

教育部近日宣布增列三天「身心調適假」，表面看是體恤教師的德政，然依規定請假者須自付代課費與導師費，令政策美意大打折扣。對...

學檔「軍備競賽」 無助學子減壓

近日兩名高中生的學習歷程檔案遭質疑造假，引發關注。兩人原分別考取陽明交大醫學系、台大醫學系，皆因爭議遭取消資格。然而在後...

教師身心調適假 不符現實需求

教育部近期連發三道「德政」，卻在基層校園掀起陣陣冷嘲熱諷。開放校園球具供民眾借用，美其名曰愛心共享，實則把學校與老師當廉...

諾貝爾和平獎 川普夠格嗎？

隨著美俄元首阿拉斯加峰會到來，川普總統能否獲得諾貝爾和平獎又引起熱議。

