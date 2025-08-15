一九四五年八月十五日，日本無條件投降，蔣中正於重慶發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」，八年對日抗戰結束，台灣亦脫離日本殖民統治。八十年來，台灣從貧窮走向富裕，以華夏底蘊為根基綻放創造力，從邊陲站上華人世界中心。曾幾何時竟變味了，內部竄流被壓迫的悲情、充斥對立與仇恨；光復至今已八十年，卻誆稱台灣四百年來被不斷殖民，心理上亦落入自我殖民的泥淖，摧毀民族情懷與國家認同。

拉開歷史視距，透視東北亞四百年區域史的脈絡。二戰前，東北亞唯日本不斷製造戰端，目標劍指中國，而朝鮮首當其衝。十六世紀末，日本為借道朝鮮攻伐明代的中國，而兩度進攻朝鮮，中、朝合力擊退日本。七年的壬辰之亂範圍不大，卻牽動東北亞三國，日本侵華野心已露。十三至十六世紀的倭亂、十七世紀薩摩藩強占琉球，皆為其例。

明治維新後日本國力大增，為擺脫中華帝國建構的政治秩序，一八七二年侵占琉球後進一步鎖定台灣。一八七四年藉口琉球船民遭害，出兵台灣，發生牡丹社事件。廿年後又在朝鮮挑起事端而引爆甲午戰爭，清廷大敗；日本拿下今第一島鏈北段的朝鮮、遼東半島、台灣及澎湖。

廿世紀初，日本再併東三省、砲轟上海。一九三七年發動盧溝橋七七事變、全面侵華。日軍為殲滅中國，進行鋪天蓋地轟炸、南京大屠殺、七三一部隊的人體化學實驗，殘暴惡行斑斑可考。一九三八年錢穆先生隨校遷至昆明，於西山岩泉下寺，以年餘寫就國史大綱，其云：「暴寇肆虐，空襲相隨，又時時有焚如之慮，因率爾刊布。」國難當頭，國史卻不能亡。許倬雲院士曾感慨，幼年經歷的抗戰是中華民族存亡的關鍵，若失敗則整個民族就完了！

抗戰期間許多台灣青年跨海抗日，其中如鄒洪、蘇紹文、黃國書、丘念台等。蔣委員長採長期消耗戰，以空間換取時間、積小勝為大勝，三百多萬名國軍將士為國捐軀，平民死傷更是不計其數。若抗戰失敗，後果如何？中國覆亡而成日本殖民地、中華民族淪為亡國奴、皇民化運動將覆蓋全中國，其悲慘無法想像。然「惡人的燈也必熄滅」，日本最終無條件投降，並須退還侵占中國之地，包括台灣與澎湖。

中國抗戰勝利才有台灣脫離日本殖民，台灣人不再是次等公民。但台獨論者佯稱「台灣地位未定」，意圖切割與華夏文化的淵源；既已脫離殖民八十年，卻散播戀日仇中情結。台獨不了，便訴諸無端的悲情，是嚴重的偏執錯亂。看歷史不能半遮面，更不該任意編造；拉開歷史視距，認清四百年來東北亞血淚史的根源。回到歷史原貌，勿再以自我殖民的神話誆騙社會大眾，而成歷史罪人。