烏克蘭上不了談判桌 台灣有看到嗎

聯合報／ 廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員（台北市）
在「雙普會」前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（左）十三日在德國柏林和美歐領袖舉行視訊會議。圖為他和東道主德國總理梅爾茨（右）當天會後召開共同記者會。（法新社）
在「雙普會」前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（左）十三日在德國柏林和美歐領袖舉行視訊會議。圖為他和東道主德國總理梅爾茨（右）當天會後召開共同記者會。（法新社）

川普與普亭將於美國阿拉斯加舉行一對一會談，談判主題是結束俄烏戰爭，但烏克蘭卻被排除在外，喪失對自身主權議題發言權。值得台灣憂心的，並非俄烏戰事將被如何處理，而是談判方法。

這場在美軍安克拉治聯合基地舉行的峰會，被白宮界定為「聆聽」與「摸底」之行，但外界普遍解讀為以「領袖對領袖」交易試圖快速止戰；然而，烏克蘭作為當事國被排除在談判桌外。若這套模式複製到台灣議題，成為「川習會談台灣，卻沒台灣代表」，台灣可能在毫無參與情況下，被迫承擔「美中既成協議」後果。

川普處理國際爭端，慣用高度個人化的「領導人交易」。前白宮國安會官員、布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩日前撰文點明，川普不但把國際關係個性化，且深信自己能與習近平達成協議；換言之，制度化與多邊框架容易被繞過，政策被壓縮成國家領導人之間互動與算計。這樣的談判風格若被複製至台灣議題，程序設計與第三方保障機制將被邊緣化，台灣的實質安全與談判發言權亦將同步被稀釋。

何瑞恩同時提醒，美中在可能的川習會，彼此都有期待清單：美方或將尋求中國放寬市場準入、控制芬太尼、釋出投資承諾與處理抖音去向及確保稀土供應；中方則會要求鬆綁高科技出口管制，並向川普施壓以澄清他對台灣立場。在此脈絡下，川普可能把台灣視為「籌碼」，將決定台灣是被利用還是被保護。

觀察「雙普會」輿論戰術，川普已展開熟悉攻勢。面對川普前國安顧問波頓質疑「普亭已經贏了」、認為川普可能讓步，川普在社群貼文中以「假新聞」、「被開除的失敗者」回擊，甚至以「就算免費拿下莫斯科與列寧格勒，媒體也會說我做了糟糕交易」誇張對比。此類敘事雖未必改變協議條款，卻能改寫美國政治氛圍，弱化外界對程序正當性質疑；一旦複製到「川習會」，對台支持可能被話術稀釋、被勝利敘事如「談成一筆大交易」覆蓋。

因此，「雙普會」對台的最大警訊，在於它可能成為「川習會」預演腳本：第一，台灣被動化：談判內容由美中直接敲定，台灣事後承擔；第二，台灣邊緣化：在國際敘事上被默認可由大國代為決定。當「排除當事國」成為慣例，台灣的話語權會被逐步侵蝕，從軍事風險延伸至政治心理戰與國際法理敘事，正是我國此刻就必須洞見的戰略情勢變動。避免在美中大國進行交易時，成為只剩下事後被通知的份。

