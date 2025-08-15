雙普會藏國際競合交易

美國總統川普與俄羅斯總統普亭將在阿拉斯加舉行俄烏停火會談，且白宮透露為一對一會面。外界指向雙普會是因川普端出關稅制裁威脅，迫使普亭主動提出停火會談，筆者持不同意見。

會談表面上是討論如何結束俄烏戰爭，實際上是強權間戰略競合的交易。首先，縱使美俄在國際事務上有競爭，甚至是敵對，當有共同利益時仍會合作。會談地點選在北極圈內的阿拉斯加舉行，具有特殊意義。北極圈蘊藏豐富天然資源，北極航道逐漸便利，戰略與經濟價值日增，連北京都想涉足其中。美國想從北極圈牟利，必須與「北極理事會」成員協商，尤其是擁有最長海岸線的俄國，才有合作開發的可能性。

阿拉斯加是美俄最接近之處，原為帝俄領土，後售予美國。川普利用地利之便說明雙方合作的好處，也提醒烏克蘭要以土地換和平。另外，會談時間正好是二戰日本宣布無條件投降紀念日，明示美俄仍有許多合作議題，無須相互核武威懾。

其次，普亭是政治精算師，會慎防落入川普的算計中。普亭在接見美國特使威科夫後，分別向習近平、印度總理莫迪與巴西總統魯拉通話，更在出發前夕與金正恩聯絡，說明與美方會談的內容。他們皆重申強化與俄國的合作，魯拉更進一步強調要加強金磚國家的合作機制。

普亭向金磚集團說明威科夫的來意，實有別於他以往的行事風格，因他深知與美國的競爭仍大於合作，金磚集團是俄國目前最重要的國際合作場域。普亭是要破除金磚國家對美俄可能有暗盤交易的疑慮，也是在預防川普出爾反爾，更是要讓川普知道，他是金磚集團的一員，會與這些遭美國課重關稅的國家合作。

最後，雙普會前川普派副總統范斯前往英國，與主要歐盟國家討論俄烏停火議題。隨後歐美與烏國總統澤倫斯基視訊會議，後者稱已獲美國對烏國安全的承諾。事實上，川普不是在凝聚歐美的共識，而是告知他們美國已決定俄烏停火的條件，歐洲要自行處理烏國問題。

紐約時報日前報導，川普視歐洲為不可信任的對象，雙方在俄烏停火的條件上更是南轅北轍。法國總統馬克宏表示，歐盟與烏國須參與停火會談，為維護歐洲的安全保障，烏國加入北約是割讓領土換停戰的前提。普亭難以接受歐盟的要求，戰事仍會持續，美歐將從合作轉為競爭關係，俄國可收漁翁之利。

川普希望與普亭合作盡快結束戰爭，以謀取烏國礦產與全球市場，或許可順帶為諾貝爾和平獎提名加分。普亭與川普合作的目的，是要占領更多的烏國領土，讓美國解除對俄國的制裁。川普喜於交易，不按牌理出牌；普亭諳其套路，投其所好。雙普會是赤裸裸強權博弈的過程，烏國是交易的籌碼。小國要在國際競合交易中生存實屬不易，這也是為何國際一再提醒台灣勿重蹈烏國的覆轍。