光復80年 少了釣魚台 台灣真的光復了嗎

聯合報／ 呂欽文／釣魚台教育協會理事長、建築師（台北市）

今年是對日抗戰勝利八十周年，也是台灣光復八十周年，兩岸均有紀念活動。但當兩岸（國共）在爭搶抗戰話語權、爭辯抗戰光環屬於誰的同時，我們的漁民卻持續在釣魚台海域被驅趕、審訊、扣押、罰款。釣魚台是我們的，少了釣魚台這塊拼圖，我們還能大聲說台灣已光復、抗戰已勝利了嗎？當看到日本人在釣魚台海域霸道的惡行惡狀，真不知誰才是戰敗投降，該為侵略罪行道歉與賠償的一方？

五十五年前，海內外愛國知識分子眼見釣魚台被美日私相授受、納入日本行政區劃後，群情激憤。台大校園掛起了當年五四運動「中國的人民可以殺戮而不可以低頭，中國的土地可以征服而不可以斷送」的標語，帶動了台灣校園的愛國主義浪潮。在美國，從紐約到華盛頓、從安娜堡到聯合國總部，留學生們放下學業，湊出旅費趕赴遊行；在凜冽的北風中高呼「外抗強權、內爭主權」，展開了一段可歌可泣的保釣運動。

雖然因為政治傾向的不同，保釣陣營分為左派右派，各自朝向不同的途徑邁進，但他們保衛「中國」領土完整，追求國家復興茁壯的心是一樣的。

五十五年過去，歲月帶走了老保釣的青春，卻沒能磨滅他們心底的那塊石頭；當年的口號還繚繞在許多人的心頭，但政治的現實，卻已沒有太多人敢大聲喊出同樣的口號。只有漁民，在生活的浪頭上深深體會「沒有主權就沒有漁權」。知識分子的愛國主義也好、理想主義也罷，落實到生活中才最重要。保釣，當今卻是漁民喊得最大聲；保釣，從漁民的口中喊出，特別有意義。

權衡台日關係得失，何須掛齒釣魚台主權這等「小事」？這是當今社會普遍的「認知」；政府就是以這樣的心態面對釣魚台主權問題。

我們必須反問，政府也許可以不在乎漁民的生計；但當我們想到，釣魚台主權集結著自甲午戰爭以來，日本帶給家國的屈辱、抗戰生靈塗炭的代價、帝國與軍國主義的遺緒，我們還能輕鬆以對嗎？可惜的是，我們的政府連做做樣子都不敢。

談保釣，很容易模糊「身分」，好像就成了中共同路人。每個族群都可以有保釣的理由，漁民要保釣、統派要保釣，獨派就不該保釣嗎？為何只能由對岸主張釣魚台主權，台灣哪個人敢說釣魚台不是我們的？或許我們一時忘了釣魚台，但八十年後的今天不能不提醒大家，沒有釣魚台的台灣算是真光復了嗎？抗戰真勝利了嗎？日本軍國主義真的被打敗了嗎？

日本 台灣 台大 美國 釣魚台 五四運動 台灣光復八十周年

