80年前今天 日本投降／抗戰獲利者 扭曲了歷史

中華民國抗戰勝利，至今八十年了。

今天，在台灣的中華民國政府，悄然無聲，對此沒有回應，彷彿從未發生。在大陸的「中華人民共和國」政府，大張旗鼓，熱烈紀念，卻沒收中華民國的國名、國歌和國旗，欲置它們於死地，形成歷史的弔詭，大家則不以為意，這才是最大的悲哀。

抗戰是血痕，也是光環。血痕已乾，光環猶在，愈擦愈亮。吾師胡秋原先生，曾在立法院建議政府，宣布七月七日為國定紀念日。理由很簡單，抗戰是中華民國有史以來的第一大事，也是蔣介石總統一生的最大功業。結果，政府礙於與日本的邦交，未能採納。如今，我棄人取，讓昔日的邊區政府，獨享歷史的光榮，世間還有公道嗎？

戰爭一開打，地獄就開門。地獄中的未死者，竟然走出來感謝發動者，那人就是毛澤東。一九六四年七月十日，毛澤東在北京，告訴日本社會黨的佐佐木更三、黑田壽南、細迫兼光等人：「我們為什麼要感謝日本皇軍呢？就是日本皇軍來了，我們和日本皇軍打，才又和蔣介石合作。二萬五千軍隊，打了八年，我們又發展到一百二十萬軍隊，有一億人口的根據地，你們說要不要感謝呀？」

毛澤東強調，「日本軍國主義給中國帶來了很大的利益」。這裡的「中國」只能是中共，否則「抗戰」二字不能成立，這也說明中共與中國的重大差距。中共現在表示，這場戰爭造成中國三千五百萬軍民的傷亡，五千六百億美元的損耗。誠然，中國歷史上最慘烈的戰爭，是抗戰；中國軍民最眾多的死傷，是抗戰；中國國民黨最光榮的領導，是抗戰；中國共產黨最巨大的獲利，也是抗戰。現在，請中共公布「偉人」的名言：「日本軍國主義給中國帶來了很大的利益！」

一九四五年三月，抗戰尚未結束，何應欽將軍在國民黨六全大會報告，國軍已對日軍展開廿次大會戰，九百零七次大戰鬥，三萬六千四百多次小戰鬥和游擊戰，斃傷日軍二二八萬二千多人，國軍傷亡則約三百一十萬人。相形之下，八路軍、新四軍和華南游擊隊，有作戰時間、地點、雙方兵力、番號、作戰經過、戰果或損失等記載的，只有四十四次，且多誇大戰果。若從國軍及日軍的戰史考察，則只有平型關之役與百團大戰是有據的，餘皆流於空泛。

一九三七年九月，八路軍在平型關附近，與日軍板垣師團接觸，中共自爆的戰果為「殲滅敵人三千多」，後來修改為「消滅敵人一千多」。其實，平型關主陣地的作戰，是由地區作戰司令官楊愛源、增援部隊司令官傅作義負責，合計十一個師，林彪的一一五師僅為其一，且未擔任主陣地的作戰，只伏擊在關外的夾溝隘路而已。後來，平型關的戰果卻為共軍所獨攬，造成歷史的缺憾。

一九四○年八月，有所謂百團大戰。同年九月九日，中共在重慶辦的《新華日報》，宣稱「殲敵六千以上」。日本的戰史則指出，日軍死亡三九七人，受傷七十一人，失蹤卅三人，相去甚遠。到了一九八五年八月八日，聶榮臻回憶的戰果，擴大為「斃傷日偽軍兩萬五千餘人」。時隔四十五年，百團大戰的定義與內容，已距真貌愈來愈遠了。

一九四五年八月十五日，日本無條件投降，八年抗戰終於結束，蔣委員長成為舉世公認的民族英雄。不幸的是，四年內戰隨即展開，中共席捲了千瘡百孔的大江南北，毛澤東成為不可一世的勝利者。「歷史是勝利者的宣傳書」，湯恩比的感慨，為古今中外所同嘆；古今中外也皆知，只有民族英雄，沒有內戰英雄。毛澤東的歷史身分，在一九四九年十月一日那天，就已經確定了，他自己知道嗎？