陸撞船驅美艦 南海硝煙升

日前在南海中菲黃岩島爭議海域附近，中共海軍與海警船艦在追逐菲律賓巡邏艇時發生碰撞意外。從畫面來看，海警船艏遭嚴重毀損，軍艦艦艏也受損，兩艘船艦必須回到榆林港整修，菲律賓巡邏艦則毫髮無傷。此意外發生後，隸屬美國第七艦隊的驅逐艦「希金斯號」昨天航經黃岩島海域，似乎欲藉此試探中國態度，解放軍南部戰區則立即發布訊息稱美艦未經批准非法闖入「中國黃岩島領海」，南部戰區海軍依法跟蹤監視、警告驅離。

兩起事件接踵而至，除說明南海硝煙未歇，更有隨時可能升高的態勢；另一方面也再次凸顯中國對南海的態度，對中國而言，黃岩島周圍的主權依然是不可退讓的核心利益；且發生意外後，共軍立即調整兵力，並釋出驅離美艦訊息，顯示似乎並未因撞船出現戰力真空，也可從中觀察中共海上武力的實力。

從噸位上看，此次中共海軍是由七五○○噸的○五二Ｄ桂林艦、一五○○噸的中國海警三一○四艦出現意外。相對於菲律賓三五○噸的巡邏艇「蘇祿號」，中國方面的兩艘艦艇可能過大，不一定適合執行類似任務。而桂林艦加速過快，且可能誤判航行上的視覺死角及其與海警船間的性能差異，因而產生碰撞。

事件發生後，中國立刻調派九○三型綜合補給艦洪湖號（舷號九○六），該艦有與醫院同等級的醫療設施與人員，顯見海警船上應有不少傷患。

此次海上意外也凸顯中國在南海區域進行「海上維權」時，會因為單位隸屬不同而有指揮管理上的問題。雖說在二○一六年軍改後，在「戰區主戰、軍種主建」的原則下，海警與武警組織整併，配合軍警民三方聯合演習，形成的海上一體化聯合作戰能力理應有所強化；但在此撞擊事件中，中共海軍與海警雙方的協調與指管卻可能有各自為政的問題。這也說明，過去中共海警與海軍在執行聯合行動時，雖然是由戰區聯戰指揮中心進行指管，但在實際海上行動時，海軍與海警卻又隸屬各自的指揮鏈，並有不同的任務內容，顯示其在聯合作戰上還有相當的改善空間。

除此之外，遭到撞擊的船艦需要多少時間才能恢復戰力，更是觀察的指標。如太平洋戰爭中，美軍用盡全力在短時間內，讓在珊瑚海海戰中受創的約克鎮號恢復基本戰力，趕上中途島海戰，也在會戰中發揮極大價值，奠定了美軍在太平洋的勝利，說明船艦維護和保修能力的重要性。此次解放軍艦船在遭到撞擊毀損後，需要多少時間才能回歸第一線？便是從中觀察中國海上實力的機會。

畢竟任何先進的武器裝備，都還是要由人來操作。近年來，外界形容中國新艦船下水速度多如「下餃子」，但在硬體裝備提升的同時，人員素質及海上行動的跨單位協調指管，是否能跟上硬體成長的速度？這更關乎戰力能否有效發揮。