國民兵進駐華府 川普再挑戰憲政

川普先前表示將把華府「聯邦化」，引發熱議；而今川普決定先從治安角度切入，宣布華府特區進入「治安緊急狀態」，派遣聯邦國民警衛隊進駐，理由是當地犯罪「失控」。

川普形容這一天是「華盛頓解放日」，並誓言「奪回我們的首都」！有幾個現象或爭議值得觀察。

首先，總統對華府特區警察的指揮權必須受到限制。「華盛頓哥倫比亞特區自治法」雖授權總統在「特殊緊急狀態」下，得透過「聯邦化」手段接管特區警察，但總統必須向國會說明聯邦接管的理由，以保障程序正義。因為美國憲法賦予美國國會在「任何情況下」享有對特區的專屬管轄權，亦即美國國會是該特區的最高權力機關。

其次，總統是否涉及擴權，取決於國會審查功能的良窳。

本次行動在美國史無前例，對於「特殊緊急狀態」的認定缺乏明確標準，因而存在總統可能藉此擴權、導致聯邦力量過度干預地方事務的憲政風險。

雖然總統必須向國會報告接管特區的理由，但是國會也可能因沒有前例可循，導致審查延宕、議決費時，屆時國會的監督功能、特區自治法對總統的拘束力，都將形同具文。

再者，這類行政與立法的分權爭議型態為史上首見。美國憲法授權國會在華府特區內行使排他性管轄權，並賦予國會制定必要和適當法律的權力。川普忽視國會對特區的立法專屬管轄權，直接以總統的行政權派兵介入特區治理，其間還有諸多行政與立法權力衝突的模糊地帶，例如指揮權歸屬或任務型態差異等，皆有釐清必要。

此外，聯邦軍隊接管地方自治，衝擊美國民主制度。慣例上，除非各州面對大規模騷亂、暴動，並經當地州長的請求，總統才會出動聯邦國民兵進駐該地區協助應處。此次川普的行動已不僅單純的治安作為，而是攸關美國總統權限與美國政治制度的重大事件，如果白宮未來將「地方治安軍事化」變成新常態，將引發憲政爭議。

最後，川普全面接管華府特區已箭在弦上。聯邦接管華府，國會必須先通過「廢除自治法」，卻可能面臨龐大阻力。加上美國多數民意反對聯邦軍隊過度介入地方事務，擔心加劇社會分裂、衝擊美國憲政體制。川普在宣布「動員」時卻表示，他的律師團隊已著手研究「華府聯邦化」，看來「奪回首都」之勢銳不可擋。

川普對「改革與創新」美國憲政制度情有獨鍾，他曾對美國憲法第廿二條修正案有關「總統任期不得超過兩屆、無論是否連任」的規定，表達「不以為然」的態度；這次又給美國出了一道憲政難題。

不過，若對照川普頻頻覬覦他國領土、高唱併吞野心，例如染指加拿大、巴拿馬運河、接管加薩走廊等，現在若說他鐵了心要讓聯邦政府全面接管與治理美國首都，也不必懷疑，不過是小菜一碟罷了！