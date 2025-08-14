賴總統心態不改 內閣總辭也無解

賴清德總統和卓榮泰院長近來施政滿意度皆創下雪崩歷史新低點，不只是政治光譜不同的藍白選民不埋單，就連綠營一向引以為傲的南部政治本命區也宣告失守。賴清德才執政一年多，就已經因為開闢過多戰場，而顯得左支右絀。

賴清德身為雙少數總統，應該知道，要達到政通人和，就必須與在野黨攜手合作。但因賴的固執強硬政治性格作祟，最終因三大因素使其民調連連下跌。

首先，為找回過去民進黨完全執政的呼風喚雨，賴總統選擇默許民進黨立院總召柯建銘使出大罷免。然而，過度動員和極端仇恨化的渲染結果，就是社會信任度被撕裂，當家鬧事的過度操弄與翻雲覆雨，不被中間選民和經濟板塊所認同，因此，造成七二六第一波大罷免全盤皆輸。偏偏賴清德還不反省檢討，繼續宣示將堅持陪罷團走完八二三最後一哩路。

隨後，接踵而來的美國對等關稅被課以百分之廿的稅率，不僅比日韓還要來得高，還衍生出「疊加關稅」；遇到問題也不像日本一樣，不卑不亢地向美國抗議，只是軟弱吞下去，造成產業界一片哀鴻遍野。外交上過度倚美抗中的意識形態操作，導致廠商失去多元市場的迴旋與轉向；太早把護國神山台積電奉送給美國，使得台灣失去談判籌碼，賴政府的應變可說是非常駑鈍和進退失據。以上種種，民眾皆看在眼裡。

其次，對於南部因風災而引起的水患問題，面對斷電、沒網路、家園屋頂被摧毀、電信通訊不通、災民哀鳴聲浪不斷的局面，卓內閣卻遲至災後廿餘天，才成立前進指揮所。救災不力，導致災後復原重建進度受到耽擱，也難怪連賴清德自豪的南部江山，民心也開始動搖。

第三，賴卓體制的用人小圈圈，導致有些部會首長的政治深度不足，以及過度使出自己政治信仰色彩的民粹化風格，都為社會所詬病。諸如經濟部長郭智輝舉手投足的大老闆慣性思維和失言；再來是衛福部長邱泰源對急診壅塞、醫護血汗議題、少子化問題的束手無策；而內政部長劉世芳的侵犯陸配參政權，和承認中華人民共和國存在的違憲論，都讓人瞠目結舌。賴清德喜歡小圈圈用人，好方便他能順手掌控，導致卓內閣的閣員與民眾存在著遙遠的鴻溝，無法體會基層的民瘼。

卓內閣在七二六第一波大罷免中已失血過多，如今，苟延殘喘般的繼續賴在位子上不走，只因為賴清德說這不是屬於哪一方的勝利、也不是屬於哪一方的失敗，才會持續躲在權力保護傘中裝睡。執政者應該知道，要贏得民心支持的最有效辦法，無非是用人大度，跳脫政黨門戶的框架束縛，交出漂亮的執政績效；若總統個人的對抗心態始終不改，不管是局部改組還是內閣總辭，都無法耳目一新、有效止血。能夠提振政績的關鍵之手，在於賴清德個人；唯有「和」，社會和國家才能和諧，政黨才可以對話，兩岸才能打開僵局，朝野才能共解經貿危局。