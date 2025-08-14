睦鄰費惹議 「郭董」沒失言 「郭部長」卻失言

核三重啟公投將於八月廿三日投票，面對藍委蘇清泉質詢，恆春四鄉鎮多數居民同意核三延役，經濟部長郭智輝竟表示「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持」，這讓其他立委與閣員瞠目結舌，不知如何是好？

對此，筆者提出幾點看法。

首先，郭智輝是否「失言」？這要看他現在所處的「身分」。如果，他現在仍是昔日的「郭董事長」，他對核三延役的看法，屬於「言論自由」的範疇。但如今的郭智輝是「經濟部長」，他的一言一行代表政府態度，豈可輕易說出這種傷害恆春居民的話語？

其次，郭智輝話語已經「明示」，當地人只因「貪財」，才會有高達「百分之七十五居民」同意核三延役，這明顯是「失言」了！同理，如果有民眾提出官員都是「貪財」，如果拿掉「經濟部長薪資與補貼」，看誰想當經濟部長，請問郭部長的感受如何？

其三，郭部長快人快語，或許是個性率真，只是，郭部長一直習慣用「企業者」角度去看問題；他忘記自己如今要當穩健的「政務官」，官員的一言一行，都會影響國計民生，當然會被放大解讀，豈容他去妄語？

郭智輝部長屢次引起爭議，如今年三月的「蒙古症風波」；四月，郭部長與崇越副董事長在該公司旗下餐廳會面，被批違反「利益迴避原則」。我們常說「換了位置，就換了腦袋」，因為位置不同，影響層面也會不同，郭部長顯然欠缺這樣的認識。

郭「董事長」沒有失言的問題，但是郭「部長」的確失言了！