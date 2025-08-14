外交爽約 APEC不是免死金牌

最近政務委員林明昕「放鴿子」韓國要員，被韓方指為「外交失禮」。其實，當時林委員人已在韓國，不思調整行程赴約，反倒宣稱是因為APEC另有行程，引發各方議論。

由於我國的國際處境，很難參與國際組織，APEC幾乎是台灣在國際上僅存的能正式露面的場合，的確有其重要性。於是林政委以APEC為由爽約，似乎認為APEC是免死金牌。

另一方面，執政團隊也會把APEC當成御令，凡是APEC說出沒有任何拘束力的方向，執政團隊會把它奉為圭臬，不在乎憲法或法律怎麼規定、法制先進國家怎麼處理。

例如最近智慧財產局在推廣「女性申請發明專利加速審查方案」，針對女性申請人所提出的發明專利申請案提供加速審查服務。官方說這是APEC關於改善女性經濟力的指南，然而其作法對台灣是否有重要的參考價值，值得再三考慮。

美國就不採取這種作法，而是強調給一條魚，不如給一根釣竿；在多方面鼓勵女性來發明、來申請專利。美國之所以如此，當然有憲法上性別平等的考量。另外，川普此屆上任前，美國官方承認多重性別；要訂出獨厚純女性的規範，也有困難。

APEC本質上只是論壇，決定採共識決，沒有拘束力。這樣的決定，只能稱為方向。APEC會把方向稱為指南（roadmap，有些譯為「路徑圖」）。它之所以採包容的方向，是因為各經濟體的經濟發展和區域情況不盡相同；如果要強制實施APEC決定，會讓一些經濟體裹足不前。

APEC雖然有遠大的目標，就我國而言，外媒常關注台灣的代表是否和大陸代表有互動（打招呼、見面、開會等），台灣媒體又另著重是否和美方代表（通常是總統）有對話。至於什麼經濟合作，媒體好像只要約略知道就可以了。在媒體的報導下，它似乎是一場熱鬧的嘉年華，如今則被林政委當成外交失禮的擋箭牌。

APEC於台灣而言是重要的國際場合，但不應是台灣政治人物的「免死金牌」、也並非萬事都適用於台灣的「御令」。