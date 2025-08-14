綠外交凸槌 因上面說了算

政務委員林明昕、人權及轉型正義處長賴俊兆由我駐館安排，八日上午拜會韓國真相和解委員會委員長朴宣映，前一晚突以需參加APEC相關緊急事項為由，臨時取消次日上午拜會行程。

拜會對象朴宣映對我代表團往訪十分重視，誠意十足萬事備妥；但離拜會前幾小時，臨時被告知我代表團取消拜會，氣憤難平，十一日在社群網站上痛批我方粗魯、無禮，違反外交禮節。

此事一經報導輿論譁然，林明昕辦公室辯解這事在經我駐館聯繫後，拜會單位表示諒解，但對外交工作熟稔的老外交官都知道，對方不過是口頭禮貌，哪裡會真正諒解？損害已造成，事後我代表處想彌補傷害必事倍功半。

依據行政院組織法，政務委員位階極高，外交部安排國宴席次，政務委員座位排在部會首長之前。林明昕此次外交凸槌，再次顯示政務官出國仍習慣自我中心，虛驕膨脹。推測外館應有建議：臨時取消這麼高層級拜會十分不妥，但林明昕一意孤行聽不進去；如果代表處沒有分析告知取消拜會弊遠大於利，就是駐館誤判失職。

二○一四年我任駐紐西蘭代表，到任後努力促進台紐外交。二○一六年國慶前半年，我代表政府到國會大廈邀請當時反對黨黨魁來台參加國慶活動，紐西蘭政府相當在意中共態度，處理與我關係一向謹慎低調，但反對黨自由度較高，黨魁欣然同意偕另外三位同黨國會議員十月來台。

九月下旬黨魁和同行三位國會議員都已準備好動身，我也安排好行前為他們設宴送行。忽然台北外交部來電告訴我那年紐西蘭邀訪名額延到下年，理由是「本年接待經費不足」。

身為駐紐代表聽到這消息都要瘋了，每年駐館邀訪名額都有限定，預算早已編列且邀訪計畫半年前就已報部核備著手進行，怎會貴賓都要出發了才臨時叫停？

外交部督導我們的是亞太司，我緊急打電話質問，主管官員電話中十分抱歉，但抱歉有什麼用？我這總統令上明載的「特命全權大使」對這麼重要的訪賓訪台臨時變卦失信，且理由荒唐可笑，外交工作要怎麼做下去？

後來得知原因更讓我氣到無法原諒，所謂經費不足是因駐日代表謝長廷要帶領超過兩百人的大團來台參加國慶。蔡英文上台後，我國外交主軸一改馬英九時期的「親美、友日、和中」，外交定錨集中在美日關係，謝長廷要表現駐日績效帶回超大團訪台，硬生生吃掉紐西蘭早已排定的邀訪名額。

兩百多人的大團包含眷屬、助理，難道個個重要非來不可？非要擠掉只有四人的紐西蘭代表團？此舉造成的外交傷害我方並未慎重處理，因當時蔡政府眼中只有美日，駐日代表報回如此龐大到不正常的邀訪案，外交部亞太司與主管次長全不敢反對駁回。

沒來成的反對黨黨魁與同黨三位國會議員，在幾個月後大選得到「造王者」的關鍵六席，最大黨工黨邀請合組聯合政府，這位黨魁被任命為副總理兼外交部長，這不正是我們在無邦交情況下，絞盡腦汁都想結交的對象？外交部屈從上意、不敢堅持正道，白白浪費掉機會。

一味偏袒日本犧牲他國關係，顯示我外交政策的短視粗糙；而民進黨內這種「上面說了算」的官場文化，使上位者缺乏專業，憑己意胡亂變更駐館安排好的行程，平白輸掉一場外交戰役，林明昕造成的外交凸槌可說是其來有自。