兩岸當借鏡俄烏 無須戰爭尋和平

川普與普亭十五日將在阿拉斯加會晤，商討俄烏停戰方案。波蘭傳媒報導，華府的計畫包括：停火但不簽署正式和平條約、承認俄羅斯在烏克蘭的領土所得、解除對俄羅斯的大部分制裁，但不保證烏克蘭不入北約。

消息傳出，澤倫斯基率先斥責割讓領土，英法為首的六個歐盟國家聯名跟進反對。長期就此發言的專家A. Lieven說川普正確，並提醒莫斯科取得之克里米亞與烏東地區，兩地民眾都不肯重回烏克蘭；他還強調，二○二三年烏克蘭的春季攻勢失利至今，戰爭繼續除使雙方傷亡增加，基輔必定損失更多領土。英國教授R. Sakwa憂心英法聯手，表示兩國在一八五三年發動克里米亞戰爭、一八六○年英法聯軍燒毀北京圓明園；英法廿世紀初的和解，成為第一次世界大戰的誘因之一。在Sakwa看來，英法帝國主義的深層次文明傲慢，若一意孤行，可能預示兩國欲挾歐盟，以瘋狂的新帝國主義戰略對弈「落後的」俄羅斯。

不僅「雙普會」繞過烏克蘭，兩岸也有學者認為「不排除川普與中國大陸達成涉台交易」。但俄烏關係與兩岸關係大不相同，兩岸理當借鏡俄烏，無須戰爭而談妥如何和平共處。

一九八三年鄧小平提出、復於次年補充之，關於兩岸談判「和平統一不是大陸把台灣吃掉，當然也不能是台灣把大陸吃掉。……要實現統一，就要有個適當方式……而不提中央與地方談判」。對於鄧與習近平二○一九年所提之構想，我政府自始不接受，卻也沒有依據中華民國憲法的規範，提出我們何時要與對岸商討一個兩岸都能接受的「一個中國內涵」。

賴清德總統今年五月在就職一周年前夕受訪時，以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，表示北京若要「併購」台灣，應該「要提條件啊！」讓人扼腕的是，外界批評此說為「賣台」者居多，卻未能順勢推進。沒有從俗的是人權律師黃維幸教授，半世紀之前，他曾經為《科學月刊》、保釣運動、社區大學重要發起人之一的林孝信在美國辯護，使其不受遞解回台入獄。

黃維幸寄望兩岸永久和平，他說「贖買台灣，說是併購也可以」。這是代勞、替賴總統向北京建言，表示若對岸武統，縱使不算無價的人命傷亡與環境破壞；以俄烏因戰爭為鑑，經濟損失估計高達一兆美元。巨大的資金卻用來作戰而失去人心，不如「將大部分最終是煙消雲散的軍事開支，轉用於其他經濟與社會的實質發展」。

黃博士言人所不曾言、言人所不敢言，難免尚有很多闕漏有待裨補乃至改正。

賴總統兼聽則明，就請責成有司，另提比較明晰的「併購」方案。除了向對岸建言我方希望的併購內容，亦可同時表明我方願亡羊補牢的心意。