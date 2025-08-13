科技．人文聯合講座／因應極端氣候變遷 韌性國土規畫

七月以來的丹娜絲颱風與月底的豪大雨帶來超大雨量，台灣西南部沿海地區受重創，包括農漁業、光電設施、電力系統，及老舊平房建物、農舍資材等，單是農損即逾卅億元。

強風伴隨強降雨橫掃，與過去洪泛災害不同的是，在風雨交加下，許多百年老屋、三合院、農舍的結構幾無抵抗力，再加上後續熱帶氣流擾動帶來的降雨，累加了淹水之災情，真是屋漏又逢雨，居民受災之情形相當嚴重且超乎預期。此次風災亦揭露諸多城鄉差距下的社會與環境韌性議題，包括：散村與集村的生活和生產空間紋理破碎化；既有社區支援系統斷裂、政府支援因應之作為遲緩；基本生活能源、水資源及給排水系統之崩解；受損的鄉村建築面臨修復技術更新、結構補強與缺工缺料之困境；村落自治單元因地理區位而形成救援孤島。

上述僅係較明顯的現象，若自更宏觀的地理氣候、風土特色與區域產業特性分析，亦引申出國土空間規畫面臨極端氣候危機時，是否能有轉機？回到聯合國呼籲各國的氣候變遷對策，除提升災害韌性、促進能源轉型、落實土地利用規畫、導入氣候變遷因子，並加強城市與國際合作外，更特別強調在地氣候環境與正視在地需求之重要性。

當我們得以建立更精密尺度的國土生態單元資訊，則更有把握將氣候風險評估納入實質的土地規畫中；且應跳脫現有的「行政疆界」，轉而以流域及生態系統為根基以進行國土分區規畫。就社會韌性而言，各層級國土計畫中之基礎建設，尤須與社區網路及外部支援系統連結。

換言之，在民眾的實質生活中，其實看不到２Ｄ圖面上的國土功能分區。若將上述資料合理分析後，再進一步作區劃分區，自然而然會呈現出４Ｄ的、活生生有感的生活情境。許多新思維與空間規畫樣態將顛覆性轉型，城與鄉需成為互為表裡、唇齒相依的空間組合；包括城市農業之建構，以減少糧食供給和運輸能源之消耗。國土空間型態為因應氣候與生態服務之需求，將有各種複合式分區出現，且趨向分散、小型化、自給自足、自我循環代謝的系統運作；此具有混合包容性的空間單元，將形塑更具韌性與復原彈性的有機空間體。

自二○二一年起，中研院、內政部、環境部均已各自發表了因應氣候變遷之國土空間規畫策略建議，這些「建議」亟須盡速納入中央各部會的政策與執行機制中，包括培育災後重建人才、篩選耐候品種、研發育種、提升技術工法、財務規畫等。

韌性國土與韌性社會之標竿，絕非口號即足以臻至；同步、快速、有效的政府機制及其調適與提升，亟需跨領域專業的合作，並提出有遠見、能與先進國家同步的行政領導和規畫。應急、搶救只是序曲，重建、復甦、再生，建立與大自然共生的新國土觀，才是當務之急。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）