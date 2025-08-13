快訊

改革國科會 先破除學學相護

聯合報／ 廖新田／台藝大藝術管理與文化政策研究所教授、澳洲國家大學榮譽教授（台北市）
台師大「血論文」事件爆發，社會一片譁然，迫使教育部重啟霸凌調查，而國科會則因此決心改革。記者董俞佳／攝影

台師大「血論文」事件爆發，社會一片譁然，迫使教育部重啟霸凌調查，而國科會則因此決心改革。雖然為時稍晚，傷害已造成，但也是為時不晚，就看是否誠懇對症下藥。

我認為關鍵問題之一，除了官官相護惡習也是「學學相護」因襲所致。許多有識者早已點出此學閥甚囂塵上之關鍵問題。更具體的說，必得改革「學門召集人制度」做起，在更透明更公開的環境下產生，才不會私相授受，終究惡性地成為學術圍標。

科技部專題研究計畫主要是學術召集人制度，執行委員組成大權，遊戲規則的訂定與資源分配決定了誰可以拿到經費。每年七月左右，幾家歡樂幾家愁，通過計畫者在校園昂首闊步，甚至和升遷脫不了關係。毋庸置疑，這樣的重責大任，由誰來擔綱是非常慎重的，應該具有公認的學術地位和研究視野，以及公平公義的態度。首先，學術圈裡有多少人知道各學門召集人是如何產生的？還是如宗教般的「指定」制度或變相的世襲？其次，相關單位有公開徵選？有無輪值制度以杜絕特定群體長期把持？有無評選團來公平地評估圈選？

過去，我長期觀察我所專長的學門（藝術）有類似這種「黑箱」問題，也曾和一位生物科技講座教授討論此事，他也分享他們為了讓某大學不再長期獨霸的秘辛，聽來讓人瞠目結舌。原來，這是無獨有偶的案例，推斷為普遍現象不無可能。如果國科會學門召集人的產生連基本的公開透明制度都談不上，改革恐怕成為空談。過去，批判學術制度不遺餘力的台大心理學黃光國教授便曾觀察學界人士結黨營私，學閥呼風喚雨現象，對台灣學術社會傷害甚大。為了明哲保身，學術圈人寧可噤聲。即便政黨輪替，學閥領導仍然沒有太多變化。昔人已遠，言猶在耳。

學術是客觀可受公評的，是人類知識的積澱、國家的軟實力，相當重要。如果國科會學門召集人的產生連基本的公開民主制度都談不上，台灣學術改革恐怕成為空談。若干年後還是落入「黃光國式寓言」。

相關新聞

公益弊案後重拾信任 設NPO防火牆

近日，士林地檢署偵破「中華民國身障關懷協會」假公益、真吸金一案，一個合法立案，以扶助身心障礙者為宗旨的非營利組織（ＮＰＯ...

賴政府違憲「韌性」一覽無遺

內政部長劉世芳針對陸配任公職的「雙重國籍」問題指出，從「憲法增修條文或歷屆總統講話」來看，「中華民國與中華人民共和國互不...

預售屋解約潮 投機客別怪央行

近期房市熱潮退去，預售屋交屋潮接連來襲，銀行基於風險控管審核轉趨保守，房貸卡關導致不少買方資金斷裂，只能解約收場。市場一...

科技．人文聯合講座／因應極端氣候變遷 韌性國土規畫

七月以來的丹娜絲颱風與月底的豪大雨帶來超大雨量，台灣西南部沿海地區受重創，包括農漁業、光電設施、電力系統，及老舊平房建物...

兩岸當借鏡俄烏 無須戰爭尋和平

川普與普亭十五日將在阿拉斯加會晤，商討俄烏停戰方案。波蘭傳媒報導，華府的計畫包括：停火但不簽署正式和平條約、承認俄羅斯在...

