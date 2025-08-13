改革國科會 先破除學學相護

台師大「血論文」事件爆發，社會一片譁然，迫使教育部重啟霸凌調查，而國科會則因此決心改革。雖然為時稍晚，傷害已造成，但也是為時不晚，就看是否誠懇對症下藥。

我認為關鍵問題之一，除了官官相護惡習也是「學學相護」因襲所致。許多有識者早已點出此學閥甚囂塵上之關鍵問題。更具體的說，必得改革「學門召集人制度」做起，在更透明更公開的環境下產生，才不會私相授受，終究惡性地成為學術圍標。

科技部專題研究計畫主要是學術召集人制度，執行委員組成大權，遊戲規則的訂定與資源分配決定了誰可以拿到經費。每年七月左右，幾家歡樂幾家愁，通過計畫者在校園昂首闊步，甚至和升遷脫不了關係。毋庸置疑，這樣的重責大任，由誰來擔綱是非常慎重的，應該具有公認的學術地位和研究視野，以及公平公義的態度。首先，學術圈裡有多少人知道各學門召集人是如何產生的？還是如宗教般的「指定」制度或變相的世襲？其次，相關單位有公開徵選？有無輪值制度以杜絕特定群體長期把持？有無評選團來公平地評估圈選？

過去，我長期觀察我所專長的學門（藝術）有類似這種「黑箱」問題，也曾和一位生物科技講座教授討論此事，他也分享他們為了讓某大學不再長期獨霸的秘辛，聽來讓人瞠目結舌。原來，這是無獨有偶的案例，推斷為普遍現象不無可能。如果國科會學門召集人的產生連基本的公開透明制度都談不上，改革恐怕成為空談。過去，批判學術制度不遺餘力的台大心理學黃光國教授便曾觀察學界人士結黨營私，學閥呼風喚雨現象，對台灣學術社會傷害甚大。為了明哲保身，學術圈人寧可噤聲。即便政黨輪替，學閥領導仍然沒有太多變化。昔人已遠，言猶在耳。

學術是客觀可受公評的，是人類知識的積澱、國家的軟實力，相當重要。如果國科會學門召集人的產生連基本的公開民主制度都談不上，台灣學術改革恐怕成為空談。若干年後還是落入「黃光國式寓言」。