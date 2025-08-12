公教調薪要法制而非摸頭

行政院拍板明年度公教調薪前夕，教育部與人事總處十一日先行召開「軍公教員工待遇調整議題座談會」，官方稱此舉是為「傾聽基層、凝聚共識」，卻被教師工會質疑為年度「摸頭大會」。在標榜依法行政、強調開放政府、鼓勵勞資協商的此刻，這樣的形式主義顯得格外突兀。

此類座談會不過是「盍各言爾志」的擺拍，為何仍要大費周章舉辦？關鍵在於現行調薪機制本身的不透明與缺乏正當性。握有具體建議權的「軍公教員工待遇審議委員會」，既缺乏法律授權，又完全排除基層代表參與；最終拍板權仍在閣揆手中。為免被質疑為「黑箱作業」，官方只好以座談會妝點門面。

公教調薪的核心問題有二：誰有權決定？依何種標準決定？現況是：調薪缺乏明確法源；調整依據與幅度全憑官方說詞。政府輪替早已成常態，但調薪程序仍充斥威權思維。這種將加薪視為政府恩賜的心態，正是公教團體將座談會視為「摸頭大會」並拒絕參與的主因。

面對公教團體「破除黑箱、開放參與、建立制度」的訴求，人事總處雖承諾於二○二四年底前完成法制化，但修法草案至今仍未送立院審議。若政府的調薪作為猶如遭人詬病的「慣老闆」，還有何立場呼籲企業為勞工加薪？要擺脫此種僵化、封閉、缺乏公信力的機制，軍公教調薪亟待法制化與透明化：

一、組織法制化，確保制度正當性。現行軍公教待遇相關法規，對於薪資如何調整付之闕如。從人事總處提案、審議委員會討論，到閣揆拍板，全程欠缺法律授權，且審議委員會中毫無基層代表。公教團體僅能在座談會發言，再由官員代轉意見，最終仍由高層拍板，形同橡皮圖章。

當務之急是將調薪程序入法，明確規範委員會的組織、職權、運作方式與基層代表比例，讓公教人員都能預期調薪時間、條件與幅度，而非年年依賴高層善意，朝野更應展現共識，將公教待遇保障視為維護公共服務品質的重要基礎，加速法制化進程。

二、機制專業化，確保調幅能抗通膨。現行官方主導機制，審議過程黑箱不透明，調幅主要參採物價指數，難以反映真實物價漲幅，導致調薪追不上生活開支。應建立更專業、客觀的評估機制，綜合考量重要民生物價指數、ＧＤＰ成長率、就業市場薪資成長情況等多元指標，確保調薪能合理反映當前經濟與社會情勢，而非僅作為政治酬庸或安撫基層的工具。

主計總處數據顯示，過去十三年經濟成長率達四十三點○四％，重要民生物價指數漲幅為廿六點六三％，最低工資調升五十一點五六％。相比之下，軍公教薪資調整幅度僅有十四％，實質購買力早被長期侵蝕，形同實質減薪。政府既呼籲企業「善待員工、加薪留才」，尤應正視公教待遇調幅長期難抵通膨的現實。