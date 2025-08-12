快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

公教調薪要法制而非摸頭

聯合報／ 羅德水／全教會文宣部主任（台北市）
教育部與行政院人事總處召開「115年度軍公教員工待遇調整議題座談會」。本報資料照片
行政院拍板明年度公教調薪前夕，教育部與人事總處十一日先行召開「軍公教員工待遇調整議題座談會」，官方稱此舉是為「傾聽基層、凝聚共識」，卻被教師工會質疑為年度「摸頭大會」。在標榜依法行政、強調開放政府、鼓勵勞資協商的此刻，這樣的形式主義顯得格外突兀。

此類座談會不過是「盍各言爾志」的擺拍，為何仍要大費周章舉辦？關鍵在於現行調薪機制本身的不透明與缺乏正當性。握有具體建議權的「軍公教員工待遇審議委員會」，既缺乏法律授權，又完全排除基層代表參與；最終拍板權仍在閣揆手中。為免被質疑為「黑箱作業」，官方只好以座談會妝點門面。

公教調薪的核心問題有二：誰有權決定？依何種標準決定？現況是：調薪缺乏明確法源；調整依據與幅度全憑官方說詞。政府輪替早已成常態，但調薪程序仍充斥威權思維。這種將加薪視為政府恩賜的心態，正是公教團體將座談會視為「摸頭大會」並拒絕參與的主因。

面對公教團體「破除黑箱、開放參與、建立制度」的訴求，人事總處雖承諾於二○二四年底前完成法制化，但修法草案至今仍未送立院審議。若政府的調薪作為猶如遭人詬病的「慣老闆」，還有何立場呼籲企業為勞工加薪？要擺脫此種僵化、封閉、缺乏公信力的機制，軍公教調薪亟待法制化與透明化：

一、組織法制化，確保制度正當性。現行軍公教待遇相關法規，對於薪資如何調整付之闕如。從人事總處提案、審議委員會討論，到閣揆拍板，全程欠缺法律授權，且審議委員會中毫無基層代表。公教團體僅能在座談會發言，再由官員代轉意見，最終仍由高層拍板，形同橡皮圖章。

當務之急是將調薪程序入法，明確規範委員會的組織、職權、運作方式與基層代表比例，讓公教人員都能預期調薪時間、條件與幅度，而非年年依賴高層善意，朝野更應展現共識，將公教待遇保障視為維護公共服務品質的重要基礎，加速法制化進程。

二、機制專業化，確保調幅能抗通膨。現行官方主導機制，審議過程黑箱不透明，調幅主要參採物價指數，難以反映真實物價漲幅，導致調薪追不上生活開支。應建立更專業、客觀的評估機制，綜合考量重要民生物價指數、ＧＤＰ成長率、就業市場薪資成長情況等多元指標，確保調薪能合理反映當前經濟與社會情勢，而非僅作為政治酬庸或安撫基層的工具。

主計總處數據顯示，過去十三年經濟成長率達四十三點○四％，重要民生物價指數漲幅為廿六點六三％，最低工資調升五十一點五六％。相比之下，軍公教薪資調整幅度僅有十四％，實質購買力早被長期侵蝕，形同實質減薪。政府既呼籲企業「善待員工、加薪留才」，尤應正視公教待遇調幅長期難抵通膨的現實。

相關新聞

公益弊案後重拾信任 設NPO防火牆

近日，士林地檢署偵破「中華民國身障關懷協會」假公益、真吸金一案，一個合法立案，以扶助身心障礙者為宗旨的非營利組織（ＮＰＯ...

賴政府違憲「韌性」一覽無遺

內政部長劉世芳針對陸配任公職的「雙重國籍」問題指出，從「憲法增修條文或歷屆總統講話」來看，「中華民國與中華人民共和國互不...

預售屋解約潮 投機客別怪央行

近期房市熱潮退去，預售屋交屋潮接連來襲，銀行基於風險控管審核轉趨保守，房貸卡關導致不少買方資金斷裂，只能解約收場。市場一...

科技．人文聯合講座／因應極端氣候變遷 韌性國土規畫

七月以來的丹娜絲颱風與月底的豪大雨帶來超大雨量，台灣西南部沿海地區受重創，包括農漁業、光電設施、電力系統，及老舊平房建物...

改革國科會 先破除學學相護

台師大「血論文」事件爆發，社會一片譁然，迫使教育部重啟霸凌調查，而國科會則因此決心改革。雖然為時稍晚，傷害已造成，但也是...

兩岸當借鏡俄烏 無須戰爭尋和平

川普與普亭十五日將在阿拉斯加會晤，商討俄烏停戰方案。波蘭傳媒報導，華府的計畫包括：停火但不簽署正式和平條約、承認俄羅斯在...

