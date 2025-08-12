傳產面臨關廠潮 政府在意嗎

各國面對川普的關稅海嘯無不嚴陣以待，川普企圖以關稅鞏固美國主導地位，對他國強加關稅有如市場喊價。我國卻完全處於被動，幾乎任其予取予求，將嚴重影響國內產業生存。

日前因川普宣布對在美投資設廠的半導體業豁免關稅，台股因而慶祝行情，其他產業卻仍憂心。政府對整個關稅談判過程祕而不宣，遭人質疑是否為黑箱作業；對百分之廿關稅亦稱僅「暫時性」，原來是不敢明說被採疊加關稅。曖昧態度如何獲得人民信任，又如何應對遽變的國際局勢？即便行政院副院長鄭麗君昨日出面說明，仍難讓民眾擺脫疑慮。

銷美的傳統產業如工具機、紡織、塑橡膠、自行車、螺絲業等，已因台幣不斷升值而受衝擊；再被課徵百分之廿的疊加關稅，更是雪上加霜。關稅高於毛利率，傳產完全沒有喘息空間，更何況台灣競爭力無法勝過具有ＦＴＡ的星、韓等國。若引發大量工廠停閉而致失業潮，亦非大家樂見。

茲以三首詩表達傳統產業的困境：

其一，匯率升值損營收：「匯率飆升傳產困，加工潤減損盈收。外銷毛利維生計，所得艱難企業憂。」

其二，關稅升高營業少：「美國提高關稅率，訂單狂減引人憂。淪為魚肉捨交割，產業何堪霸道求。」

其三，傳統產業生存難：「塑膠工具自行車，實業公司技可嘉。稅率升高毛利損，生存務賴稅低划。」