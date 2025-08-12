館長身分認同 讓人想起趙氏孤兒

六月間，網紅「館長」前往上海開直播，引發台灣媒體熱議。有人問他是不是「中國人」，他回答：「我是中華民國人。」然而回台一個月後，他直接強調「我是中國人」。在當前的政治語境中，這句話宛如一顆強力炸彈，輿論瞬間沸騰。

十多年來，民進黨積極推動「去中國化」，使中國歷史與中華文化在校園與社會中日漸淡化甚至消失。「抗中保台」口號長年高懸，逐漸塑造出「台灣人不是中國人」的接近共識，部分年輕人甚至視「中國人」為仇敵。家庭中也出現極端場景：一位七十多歲的外省第二代父親，僅因表示「生在台灣的人也是中國人」，就被女兒擊頭並逼著重複言論，以便錄影上傳讓網路圍剿。另一位父親說自己是中國人，卻被女兒毆打，女兒還怒斥母親：「妳怎麼會嫁給這種人！」

在這樣的氛圍下，館長的「我是中國人」猶如重錘，敲向「台灣人不是中國人」的意識枷鎖。人們追問，為何一位由深綠轉白、曾長期謾罵「中國」的網路戰將，會轉為以「中國人」為傲？館長的答案，部分來自歷史反思；他表示，看了日本侵華暴行史料後，體會到被殺戮的是與自己血脈相連的同胞。受日本殖民影響，部分台灣人將日本奉為「祖國」，這在他眼中是漢奸行為。他的話觸動了一條敏感神經，當民族記憶被淡化、文化認同被割裂，歷史觀的翻轉遂帶來深刻震撼。

這種心理轉折，讓人想起「趙氏孤兒」的故事。晉國大將軍屠岸賈滅趙氏全家，追殺趙朔遺腹子。醫師程嬰以己子掉包，使真孤兒在隱居下成長；直到成年得知真相，經歷懷疑、掙扎，最終承認血脈並復仇。館長的轉變，或許與此歷程相似。

當然，這只是隱喻，不同人面對真相時的反應頗有差異。有人會接受、有人會抗拒，有人會否認或選擇視而不見。大陸近期上映的電影「南京照相館」，取材自美國傳教士約翰．馬驥拍攝、被意外發現的南京大屠殺膠捲。對此片的態度，也許能折射出一個人對「趙氏孤兒」故事的反應；是否願意讓更多人看到、討論那段歷史，檢驗著這個社會集體能否面對真相。

館長說「我是中國人」，不僅是個人身分宣告，也是映照台灣深層認同裂縫的一面鏡子。它撕開多年政治敘事下的封印，讓人重新思考，在政治、文化與歷史交錯的戰場上，究竟該由誰定義「我是誰」？