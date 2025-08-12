若不選黨主席 盧秀燕進可攻退可守

快訊

聯合報／ 高文文／公（新北市）

聯合報獨家報導台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，筆者認為，盧秀燕的決定「進可攻、退可守」，是正確的政治步調和決定。

盧秀燕在黨內外擁有高人氣、高知名度及高評價政績，除了黨主席，也被看好是下屆國民黨總統參選人，只要她願意承擔責任，必定受到各界力挺。只是，即便符合民意及黨員支持，卻可能因小失大，累積負面評價，不可不慎。

簡而言之，盧身為市長，應以市政為優先，如同她承諾市民「做好做滿」，當可累積更多正面評價；若擔任黨主席，時間精力勢必被黨務瓜分，若有意爭取總統參選人提名，更可能因分身乏術或掛一漏萬而引發民怨。

況且，盧專心市長職務同時，仍可參與或提供黨內重大決策參考，也可掌握政壇脈絡，不影響未來更上一層樓的能量底蘊。

