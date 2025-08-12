不選黨主席與不辭黨主席

八二三罷免牽動國民黨主席改選，知情人士透露，不論罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會「做好做滿」台中市長直到明年底卸任；盧秀燕的理由很單純，就是「維持初衷、信守承諾」，她不會提前落跑。

做黨主席有提前落跑的問題嗎？自然沒有，市長可以兼任黨主席，黨政是可以合一的，不過，盧市長此舉除專心市政，也是不希望讓人對二○二八有過多聯想。上次立委選舉，台中是藍白合成功示範區，在台中選民印象中，盧秀燕就是媽媽市長，如果身兼黨內領導人，不止粉底液，綠營批評聲浪恐不會少。

反觀賴清德總統在七二六大罷免之後，百分之五十六點六民眾希望賴總統辭去黨主席、專心國政。呂前副總統也苦口婆心明確指出，賴清德總統應辭去民進黨主席，回歸「全民總統」角色，避免一人兼政、內外失衡。

執政黨領袖兼任黨主席，在總統制及內閣制國家都不會是問題，但在半總統制的國家就容易出現問題。在半總統制底下，整體權力的開展及分布，會因為總統、行政院長以及立法院三個變因而導致不同風貌。在台灣，行政院長與總統幾乎是同一政黨，立法院多數若與總統不同政黨，總統兼執政黨主席就顯得捉襟見肘，顧此失彼，現在即是如此。

民進黨前主席蔡英文當年對於馬英九總統身兼黨主席表示：「總統不應該身兼黨主席，造成權力分立的失衡。」而蔡英在二○一六年當上總統後身兼黨主席，也立刻遭到大家的抨擊。

在台灣，總統不兼黨主席似乎就等於跛腳，一旦有了權力要卸下也難，畢竟很少會有人嫌權力多，權力就像「魔戒」，戴上就難摘下。以前的執政黨領導人黨政軍一把抓，就是這個道理。賴總統不如辭去黨主席，民調也許會高些。

這次盧秀燕市長考慮不參選黨主席，當然是不想再給民眾認為國民黨政治人物總是「做一半」及「落跑」的印象，畢竟做國民黨主席是個吃力不討好的工作，做個「被造王者」更能專心自己。

不管是不是別人臆測的「廣積糧，緩稱王」的因素，至少現階段在二○二八的角逐賽中，「媽媽市長」盧秀燕可能已經先得了一分了。