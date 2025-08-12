制衡政府關鍵時刻 白營怎保戰力

民眾黨全代會確立「兩年條款」屹立不搖，八席上任近兩年的不分區白委將悉數換血。筆者以兩屆國會助理實務經驗觀察，認為在當前政治環境下，此舉將對民眾黨發展造成重大衝擊，執行時機與現實意義亟需再作評估。

民眾黨當初設計「任滿兩年即交棒，由不分區名單後續順位遞補」，初衷是希望讓更多不同領域人才進國會。但本屆立法院生態與此前大相逕庭，這可能是朝野對立最嚴重的一屆國會；「賴中央」強硬作風，更讓朝小野大局面充滿空前的張力與複雜度。

藍白兩黨近兩年來在許多重大法案上並肩作戰，從國會改革法案、憲訴法、財劃法、司法正義的監督乃至「反惡罷」，共同累積了默契與戰果。眼下仍有第二波反罷動員及民眾黨最為重視的能源安全、光電弊案、重啟核三公投等議題。此時宣布立委將「交棒」，會否影響士氣？

其次，政策、法案、預算的推動和監督非一朝一夕，不只跨會期、甚至跨屆期都是常態。改革問政既然非一蹴可幾，二年換將怕是徒增阻礙。

雖說以民眾黨主席黃國昌的聲量，相較於其他該黨立委，受到的衝擊較少，卻也非全然。黃能建立打貪、打弊、強力問政的風格，立委身分是重要工具；若失去這個平台，民眾黨的監督力度恐將減弱。尤其民眾黨自詡為年輕化的政黨，國會練兵作戰的經驗，亦培養了一批逐漸累積研擬政策與議事攻防能力的幕僚，絕不能因執行「兩年條款」造成年輕戰力流失。

民眾黨做為新興政黨，在國會建立團隊的核心、穩定的運作模式與幕僚系統，走向「內造化」是重要課題。若團隊交替換手，黃國昌將變成不再具有立委身分的黨主席，「外造化」對民眾黨的長期發展而言福禍難料。執行二年條款的決定，不僅關乎民眾黨如何站穩腳跟，也牽動藍白合作如何持續。