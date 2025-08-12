藍白互試探 累積大選籌碼

二○二六縣市長選舉不只是地方政治的競逐，更是二○二八總統大選的前哨戰。藍白能否在地方層級形成有效合作，將直接影響到兩年後的全國版圖；尤其新北的布局牽動全局，任何一步走錯，都可能讓民進黨坐收漁利。

民眾黨在黃國昌主導下延續「兩年條款」，既鞏固柯文哲的政治承諾，也藉此完成黨內權力重組；黃國昌表態投入新北市長選舉，是展現戰鬥姿態，也是與國民黨談判的籌碼。畢竟若藍白各別單打獨鬥，三角混戰勢必為綠營打開勝利之門。黃國昌強調藍白需「共推最強人選」，實際上是在提醒國民黨，藍白合作是「必須」而非可有可無。

從戰略層面看，黃國昌是否真要全力爭取新北市長未必成定局，他的動作更多是戰術試探與籌碼累積。若以二○二八為最終目標，黃國昌未必要在二○二六年冒著選輸或被地方任務綁死的風險。相反地，若能在地方選戰扮演協調者與輔選「總教練」保持聲量，反而更能保留未來彈性。

藍營方面，盧秀燕考慮不參選國民黨主席，這一退反而讓她保留了跨黨溝通的中立姿態，也為藍白間的橋梁角色加分。她的政治節奏向來以穩健著稱，避免過早消耗能量同時維持能見度。「廣積糧、緩稱王」的策略，讓她布局二○二八大選保有高度靈活性。

若將目光放遠，「盧黃配」並非天方夜譚。兩人分屬不同政黨，卻都具有對中間選民的吸引力，也都善於在激烈的政治對抗中保持務實與溝通的形象。對國民黨而言，藍白合作是避免重演二○二四悲劇的關鍵；對民眾黨而言，藍白整合則是突破小黨瓶頸、爭取聯合執政機會的唯一途徑。

但這種合作並非沒有風險，首先，雙方在二○二六地方選舉若分配不當，極可能重演二○二四藍白合破局的劇本；尤其在一些必須提名新人的戰場，提名權與主導權的爭奪勢必激烈。其次，二○二八的組合方式也將牽涉雙方支持者的心理接受度。「盧黃配」雖有號召力，但白營和「小草」恐對屈居副手存有疑慮，國民黨內對引入「外人」搭檔競選恐也未必接受。

若黃國昌選擇不硬碰新北，改為在新北與國民黨共推候選人；同時在其他縣市如嘉義、宜蘭等地爭取主導權，將更容易在二○二八談判桌上握有籌碼。盧秀燕則需在全國輔選中展現跨黨凝聚力，讓自己成為藍白共推的「自然選擇」，而非必須經過艱難協商的妥協方案。

藍白合作不能僅是選舉策略，還須有共同理念基礎；否則即便選舉獲勝，也可能因理念落差而分裂，重蹈過去聯合政府失敗覆轍。藍白若真想在二○二八挑戰民進黨，就必須在關鍵議題上找到交集，並在二○二六地方選舉合作勝選後，開始塑造「共同執政藍圖」的形象。

二○二六將是藍白合作的壓力測試場，若能在地方建立合作模式並展現戰果，二○二八即有現實基礎與正當性；若各自為戰，二○二八大選只會重演綠營得利結局。盧秀燕的謹慎與黃國昌的靈活，若能找到最佳交會點，或許真能撼動現有政治版圖、改寫台灣政治篇章。