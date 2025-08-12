快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／鴻飛那復計東西

聯合報／ 趙坤茂

八月初，從紐約搭機飛往夏威夷檀香山，十個多小時的航程中，拜低軌衛星無遠弗屆之賜，全程網路暢通無阻。在高空中，筆者透過無線連線而不斷線，總計收發了數十封電子郵件，以及不計其數的短訊。

隨著數位科技的蓬勃發展，通訊已可在彈指之間完成，使得各式各樣的訊息蜂擁而至。如果我們不能當下決定立即回應、稍後回應或不予回應，並且時時「灑掃庭除」，難保不被日積月累的「信債」壓得喘不過氣。唉！雖然數位科技大大降低通訊的代價及時間，但速食式的訊息往返，直讓「雪泥鴻爪」變成「水塘鴻爪」，不僅片刻不留，甚至還毫無痕跡，讓人更加懷念往年通信的珍貴回憶。

猶記高中時曾透過好友介紹，與一位住在肯塔基州的筆友通信，雖然距離遙遠，但當年信件已能藉由飛機遞送，約一星期可寄達，遠比海路遞送快上許多。不過由於航空郵資昂貴，所以通常使用郵簡，薄薄一張紙的正面作信封，背面作信紙，書畢後只要簡單摺疊黏貼即可寄出。說來奇怪，當年寫信、寄信、等信、收信和拆信的景象，在腦海中竟比剛剛收發電子郵件的情景更加清晰呢！

其實，航空郵件遠在飛機發明前就已問世；例如飛鴿傳書，古代人們利用鴿子天生的歸巢本能，將信件綁在鴿子腳上，當鴿子放飛後，它會將信件帶回主人身邊。又如熱氣球送信機制，一五○多年前普法戰爭期間，當巴黎被圍城時，大約有六十多部無人駕駛的郵遞氣球陸續從巴黎放飛，遞送信件共達二百萬封，其中大部分都成功送達。有一封信甚至在本世紀初流傳到澳洲布里斯本，據悉該信是一名男子寄給住在諾曼第的媽媽，除了報平安外，同時也問候家人是否安好。該信在一星期後送達媽媽手上，但為何在一百多年後會出現在澳洲呢？這恐怕和瓶中信一樣，其漂流軌跡不得而知。

月初來夏威夷前，有幸在紐約當地達人作陪下，參觀今年重新開張的弗里克收藏館（The Frick Collection），並觀賞其重量級特展「維梅爾（Johannes Vermeer）的情書」，親炙光影大師巧妙運用自然光源的油畫筆觸。此番特展共匯集三幅維梅爾的書信名畫，包括愛爾蘭都柏林現代美術畫廊收藏的「寫信的女士與女傭」、荷蘭阿姆斯特丹國家博物館收藏的「情書」，以及弗里克收藏館的鎮館之寶「情婦與女僕」，讓人一窺女主人寫信、等信和收信的細緻神情。

自古以來，書信就是人們極為重要的交流方式，從其五花八門的別稱可略見一斑，諸如書、箋、尺牘、信、函、書簡、雁帛、飛鴻等。如今信件的書寫及收發在彈指間即完成，倘若維梅爾再世，不知他將如何描繪呢？

（作者為台大資工系教授）

網路 郵件 低軌衛星

延伸閱讀

台灣等政府需求助攻 星鏈對手Eutelsat營收優於預期

華通、昇達科 選長天期

「沒有煙硝的山村」威尼斯影展大放異彩！看不到血腥的戰爭故事

佳邦馬來西亞廠拚第3季量產 攻低軌衛星及車用商機

相關新聞

傳產面臨關廠潮 政府在意嗎

各國面對川普的關稅海嘯無不嚴陣以待，川普企圖以關稅鞏固美國主導地位，對他國強加關稅有如市場喊價。我國卻完全處於被動，幾乎...

民進黨的「賣台進行式」

日前行政院經貿談判辦公室證實，美方將在現有最惠國稅率基礎上，額外疊加百分之廿暫時性對等關稅；然而，同時間日本卻被確定僅課...

藍白互試探 累積大選籌碼

二○二六縣市長選舉不只是地方政治的競逐，更是二○二八總統大選的前哨戰。藍白能否在地方層級形成有效合作，將直接影響到兩年後...

館長身分認同 讓人想起趙氏孤兒

六月間，網紅「館長」前往上海開直播，引發台灣媒體熱議。有人問他是不是「中國人」，他回答：「我是中華民國人。」然而回台一個...

不選黨主席與不辭黨主席

八二三罷免牽動國民黨主席改選，知情人士透露，不論罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會「做好做滿」台中市...

若不選黨主席 盧秀燕進可攻退可守

聯合報獨家報導台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，筆者認為，盧秀燕的決定「進可攻、退可守」，是正確的政治步調和決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。