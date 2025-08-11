聽新聞
低薪高壓不受尊重 逼走教師熱血

聯合報／ 李芳遠／國中教師（台南市）

各級學校即將開學，卻傳出「找不到代理代課老師」的窘境，尤其是理科教師，更成為各縣市教育局最頭痛的缺口。少子化影響固然存在，但更大的問題是：這個社會對「老師」這份職業給予的待遇與尊重，早已不成比例。

根據資料，過去卅年間，基本工資時薪從六十二元調漲到一九○元，漲幅超過百分之兩百；反觀教師鐘點費，卻只調漲了百分之五。許多代理代課教師必須年年參加甄選，還經常被分派最棘手的班級與課務。薪資低、工作量高、沒有未來保障，這樣的工作條件，誰會心甘情願來做？難怪許多校長哀嘆「老師根本招不到」。

政府長年以來高喊提升教育品質，卻無視教師的結構性低薪問題。教師鐘點費的調整始終牛步化，即使每年編列教育預算，卻從未真正把這筆錢花在第一線教學現場最需要的地方。

教育，不該是廉價勞動，老師的專業與投入，也不該用最低成本來應付。教師鐘點費卅年僅調漲百分之五，這不僅是數字的冷漠，更是教育崩壞的預兆。若政府與社會繼續無動於衷，未來站在講台上的，不是「願意教書的人」，而只會剩下「別無選擇的人」。

若社會還重視下一代的教育，請先從「讓老師可以活得有尊嚴」做起。

