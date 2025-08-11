睡前23顆藥！醫德的墜落 醫政的失守

近日，一張「睡前服用廿三顆藥物」的處方，在醫界群組與社群上引發軒然大波。事件的震撼，不只是藥物數量驚人，更在於它赤裸裸地揭示了當前台灣醫療倫理與醫政制度的雙重困境。

醫師執照的第一條倫理，就是Do No Harm（不傷害病人）。安眠藥本是治療失眠的工具，但在某些診所，它變成最省時、最容易討好病人的捷徑，只講求「快速見效、病人乖乖回診、長期自費依賴」。

然而，當病患每晚吞下廿三顆藥、白天還可能搭配其他藥物時，這早已非「治療」，而是「圈養」；短期有效換長期依賴，藥效遞減後不斷加量，病人被鎖死在藥罐與藥盒之間。這不只傷害求治者的荷包與健康，更腐蝕了醫病之間最根本的信任。

更諷刺的是，開藥的醫師未必違法，因他們鑽的是制度漏洞。在全民健保制度下，非藥物治療幾乎無法計價，行為治療、睡眠衛教、跨專業合作都難以生存；相反地，開藥卻能快速解決診間壓力，時間短、回報快；當制度獎勵「加藥」而非「減藥」，濫用自然成為經濟上與便利性的理性選擇。

對自費診所而言，更少了健保審查的約束，在這種情況下「藥單愈多、收益愈高」變成現實邏輯。現行醫政缺乏對自費處方的監管機制，也沒有有效的處罰手段，除非開藥開到造成重大事件，否則幾乎不會觸法。結果就是道德下限被市場壓力進一步推低，法規的盲區成了不良醫療行為的溫床。

病人往往是資訊最不對等的一方，他們相信醫師的專業，卻無從分辨處方背後是治療需求還是利益驅動。網路上的「高評價」診所可能是廣告公關操作的結果，昂貴的自費藥物更可能換來更深的依賴與副作用。一位病患在南部某「高評價」診所連續四個月加藥到睡前廿三顆，花費上萬元卻仍睡不好，最後才回到原主治醫師的處方，亦即用少量藥物就能改善，這是多麼荒謬又心酸的事實？

這個案例讓我們不得不承認，單靠醫師的良心不足以防止濫用，必須同時修補醫德教育與醫政制度：一、倫理再教育，醫學院與繼續教育之中，應強化用藥倫理、病人自主與非藥物治療能力。二、制度監管，建立自費處方透明平台，對超量處方進行隨機審查與警示。三、跨專業資源，健保應部分給付睡眠行為治療與心理介入，讓醫師有非藥物選項。四、懲罰機制，對於嚴重違反醫療倫理的行為必須有實質懲戒，如暫停執業或吊銷執照。

事實上「睡前廿三顆藥」不是單一事件，而是制度長期縫隙下的必然產物。如果醫德任由市場蠶食，醫政繼續對灰色地帶視而不見，那麼這樣的處方只會一再出現，然只是換一個病人、另一張藥單，繼續陷入可怕的「圈養」。真正的醫療應是減少病人的依賴，而不是「設計依賴」；應該是幫助他們重回正常生活，而不是讓他們一生困在藥瓶的陰影裡。醫者能以「不傷害病人」為念，自省自律嗎？醫政又能負起監督責任嗎？