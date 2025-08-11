科技．人文聯合講座／從世界人工智能大會觀AI脈動

中國大陸舉辦的世界人工智能大會（ＷＡＩＣ）七月底於上海隆重登場，除了有多位圖靈獎得主如Geoffrey Hinton（暨二○二四年諾貝爾物理獎得主）及Yoshua Bengio等發表大師級演說外，還有眾多大廠展示ＡＩ應用，展現大陸深耕ＡＩ的實力。

ＷＡＩＣ展覽項目五花八門，但主要集中在機器人（狗）的應用。機器人是以通用ＡＩ（artificial general intelligence, ＡＧＩ）結合感知及物理定律發展的具身ＡＩ（embodied AI），已從行走、轉彎、爬樓梯等一般功能進化到執行特定任務如調酒、疊衣服等，令人驚豔。同時，展示廠商不僅有早已倡議機器人的特斯拉，網路巨擘如阿里巴巴、百度、騰訊、螞蟻及京東等也都紛紛擺出機器人，展示其自家應用。甚至連通訊起家的中國電信、中國移動，還有主事電力供給的國家電網和南方電網公司也都大秀機器人研發成果。

儘管不需要如大模型般的算力，開發具身ＡＩ的成本仍所費不貲，很難想像台灣的電信業者會投資機器人服務，但大陸業者卻是前仆後繼，蜂擁而上。究其原因在於政府大力鼓吹及扶持，習近平先前列舉半導體、電動車（ＥＶ）與ＡＩ為大陸三大重點發展產業，故省市政府紛紛編列預算投資ＡＩ或購買ＡＩ應服，企業也一股腦兒投入ＡＩ產業，形成具身ＡＩ的戰國時代。

這與大陸當年發展ＥＶ的經驗頗為類似，以公部門挹注資源至ＥＶ，造成百家爭鳴局面，再經市場淬鍊，淘汰至僅十餘家ＥＶ廠商，並由比亞迪獨占鰲頭。殷鑑不遠，具身ＡＩ因開發的沉沒成本龐大依然是寡占市場，今日在ＷＡＩＣ上展示的廠商，百分之九十數年後將因虧損而認賠殺出，汰餘的則具全球競爭力，即所謂中式競爭法則，耗費大量資源培養少數的行業頭部。

大陸發展ＡＩ的另一隱憂為美國管制輝達的高階晶片出口至敵對國家，阻擾其發展ＡＩ的進程。然今年春節前，深索公司發表了DeepSeek開源模型，以較小成本維持一定效能，再加上華為在ＷＡＩＣ展示以自家晶片執行大語言模型的成效頗佳，大陸似以內需力量逐漸化解美方限制。ＷＡＩＣ昭示了一條不同於美國的大陸ＡＩ發展路徑：以開源模型開發ＡＩ應服，僅需較小算力，卻能快速採納、調適與普及。

白宮亦在七月發布美國ＡＩ行動計畫（America's AI Action Plan），主旋律在解除管制障礙及以其他積極作為，打造算力、模型及應服，俾使美國在ＡＩ發展中取得領導地位。然在報告中，白宮特別強調強化出口管制及阻卻中國在國際組織之影響力。

排除大陸與Hinton及Bengio警示ＡＩ將有百分之十到廿機率會主宰人類，而主張各國須對ＡＩ管制有共識，禁止開發可能會影響人類自主的應用，避免任一國家為了取得領先而暴衝之倡議有所衝突。川普總統必須認知到單邊發展ＡＩ，而沒有任何限制，可能會為人類帶來浩劫。唯有在多邊共存的架構裡，所有國家願意像簽限核（武）協議般簽署限制ＡＩ發展的協定，人性（humanity）才得以保存。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）