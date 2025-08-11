聽新聞
「雙春兼閏月 雨水多到絕」！前人智慧預警 不可不慎

聯合報／ 何石松／教（桃園市）

自戰國時代就形成的廿四節氣，在二○一六年十一月卅日，獲聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。其價值在於能精準掌握大自然的和諧，並預警水旱疾疫。每年自立春起，不只可預測春季晴雨，如「立春落雨透清明，一日落雨一日晴」，更可直接預測一年中雨量的多寡，以便及早因應，所謂的「雙春兼閏月，雨水多到絕」，更明確了凡是逢雙春之年，雨量必定非常豐富，甚至造成災害。

今年又逢「雙春」，而且是閏六月，在年初時我就跟同學說，今年要擔心的不是旱象，而是怕發生水災；前人留下的經驗智慧之言提出了預警，其意在未雨綢繆，用心良苦。可惜的是，我們常忽略這些經驗之言，認為其不科學，錯失了可減少損失的機會。果不其然，數月以來先是大陸半壁江山籠罩在洪水滔天之中，有些地方水患還不只一次，令民眾苦不堪言。

不旋踵間，水患轉至寶島台灣，南部大雷雨、豪雨炸不停，土石流摧毀民宅，強降雨重創南台，七天雨量直逼當年莫拉克颱風，超越台灣年平均雨量，許多人驚嘆以為是百年一遇。不只大陸和台灣如此，印度及日韓也都遭逢水患，越南也洪水肆虐，豈非「雙春兼閏月，雨水多到絕？」

所謂雙春，就是一年有兩個立春；例如今年，農曆正月初六立春，同年臘月十七日也是立春，所以叫「雙春」。雙春兼閏月，雨水多到絕，不只是今年而已；凡是雙春年分，雨量必定很豐沛，甚至釀成水災。如二○二三年亦逢雙春，根據世界氣象組織的報告顯示，當年亞洲有七十九起水文災害，其中超過八成與洪水有關。而二○一七年，也是雙春，剛好也是閏六月，有兩個較大的颱風尼莎和海棠接連登陸台灣，跟今年一樣造成南部山區和平地出現強降雨，引發淹水的嚴重災情。

又如二○○九年，雙春、閏五月，莫拉克颱風造成嚴重風災；二○○四年閏二月，敏督利颱風造成七二水災；二○○一年，也是雙春、閏四月，納莉與桃芝颱風侵襲台灣，災情之嚴重，不僅台北捷運泡在水裡，就連中壢龍岡高地都為淹水所困，真是「閏年閏月多雨水」。

廿四節氣之價值，在於提供人類追求與大自然和諧共生，並歸納出因應之道，可為水、旱情預警參考，單單立春的晴雨啟示即可收效。所謂「不知廿四節氣，白把種子灑滿地」，故古人有詩云：「乙巳年來雨若何，濤濤流水隨處得；高處佳禾皆茂盛，低鄉怨天沒奈何。」《黃帝地母經》也說：「太歲乙巳年，春夏多漂流。」更驗證了「雙春兼閏月，雨水多到絕」。如能善用人類非物質文化遺產的預警以提早因應，更能減輕災害、福祐蒼生。

