「美」強任他強 我應清風拂山崗

川普因印度購買俄羅斯石油，所以在原已加徵的關稅百分之廿五，再加百分之廿五，因此印度商品進到美國要課百分之五十的關稅。

印度很冤枉，二○二二年俄烏戰爭，美國制裁俄羅斯，從金融到商品進出口全面封鎖。俄羅斯的油產量占全世界十分之一以上，供應內需後，每天還出口四百七十萬桶，如果封鎖俄羅斯原油出口，國際市場少了這麼大的供應商，原油每桶價格會從當時的一二○美元飆到兩百美元，對全世界經濟影響很大。當時美國總統就睜隻眼閉隻眼讓印度買俄羅斯石油，財政部長葉倫則訂定每桶六十美元的價格上限。

三年不到，昨是今非。美國態度大翻轉，當年印度向俄羅斯低價買油，和緩國際油價，也遏阻俄羅斯的收入，減小俄烏戰爭的規模；物換星移，拜登下川普上，推翻當年對印度的默許，美國優先，課徵印度高關稅，讓美國更偉大。

印度總理莫迪強硬譴責美國，也可能停止對美國波音飛機、裝甲車、火箭彈的採購。同時本月底到中國參加上合峰會，想辦法將印度商品轉向他國。

川普的談判策略有三：一、攻擊，攻擊，再攻擊；二、在過程中，即或有錯，也絕不承認；三、不管成功或失敗，最後一定宣稱自己勝利。

課徵印度高關稅是不是川普談判伎倆的故技重施？印度原是美國重要政經軍事戰略夥伴，經過這番震盪，兩國間的信任折損泰半；美國這樣做實有失泱泱大國風範。

蘋果電腦執行長庫克日前和川普一起宣布，將年初承諾投資美國的五千億美元，再加大一千億美元。蘋果從二○二一年四月開始承諾未來五年要投資美國四千三百億，再加上今年的六千億美元，累積超過一兆美元。但這幾年實際投入的資本支出，總共五四六億美元，蘋果採用的是全球合併報表，無法區分美國和其他國家的投資。專家估算，美國投資占百分之五十七，所以二○二一年到現在，蘋果共投資美國三一一億美元，占四千三百億美元的百分之七點二；當初還提到，會新增美國二萬個工作機會，蘋果一直沒有提供具體的數字。

經濟學人雜誌看盡了美國歷屆政府的投資美國政策、大公司的投資允諾，在歐盟承諾投資美國六千億美元的第一時間說，「投資金額先擺一邊，久了就算了」。這對於台灣政府、台積電以及數十家要到美國投資的廠家很有參考價值，投資不要急躁，總統有任期，時間站在投資國跟廠商這一邊。

川普好大喜功變化莫測，對各國課高關稅，又要求巨額投資美國，將各國財政搞到枯竭。大家好像幾十年來都幫美國打工，好不容易積累一些錢，現在美國一聲令下，所有賺的錢回到美國；過去我們拚命生產最好的商品給美國用，賺外匯，投資設備創新品質，再賣給美國賺外匯，好像一場遊戲一場夢。

現在的美國「他強任他強」，政府允諾到美國的投資，各廠家照自己的產業特性，有方法、有步驟的向前走，假以時日，總會「清風拂山崗」。