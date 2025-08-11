關稅海嘯來襲 賴應傾聽民意、務實護台

美國對台「百分之廿加Ｎ」疊加關稅上路，對傳統產業與中小企業形成沉重打擊。工具機、扣件、水五金、紡織、農漁業接連傳出訂單銳減、停產與無薪假，產業界普遍陷入困境。與此同時，日本、歐盟透過自由貿易協定或積極談判，爭取到關稅「天花板」待遇（即設定上限，不與原有稅率疊加），凸顯我方在談判策略與危機應對上的不足與落差。

賴政府不僅未能及時爭取最有利條件，甚至對關稅算法語焉不詳，直到輿論追問才被動承認是「疊加」，產業界早已陷入措手不及的困境，直接威脅台灣經濟命脈與產業生存。

當前台灣內外交迫。對外，賴政府單邊「脫中入美」，卻未能取得對等互惠的經貿待遇；對內，因大罷免，朝野對立、社會撕裂持續擴大。兩岸關係長期冰封，經貿互動急速萎縮，既削弱了我方在國際談判桌上的籌碼，也讓企業失去市場多元化的安全網。事實證明，過度受意識形態驅動的外交與經貿路線，不但無助台灣安全，反而加速產業外移與經濟掏空。

歷史告訴我們，國家利益必須凌駕政黨利益，執政者理應摒棄政治算計，尋求穩定的兩岸關係，降低區域衝突風險，營造有利經貿發展的和平環境，成為企業投資與社會安定的基礎。

第二，建立朝野和諧的政治文化，面對少數執政的現實，政府必須謙卑為懷溝通，推動制度化協商與跨黨派合作，而非頻繁採取對立或動員手段，方能在重大經貿、國防及國家安全議題上形成穩定且一致的立場，向外展現團結力量，增強國際信任與談判籌碼。

第三，執政者必須苦民所苦，誠懇面對產業與勞工的憂慮。對於關稅衝擊，不應僅以補貼、貸款作為短期止痛，更應提出具體可行的中長期轉型藍圖，並確保政策制定與執行過程公開透明，讓各界能充分參與並形成共識。

民意是民主政治的根本依歸，當產業外移、失業潮與經濟衰退的陰影逐漸逼近時，政府的責任不在於推諉卸責或嘲諷質疑者，而在於主動誠實地向國人說明困境與應對之策，並積極凝聚全民共識，形成共同承擔與解決問題的力量。唯有執政者放下成見、跨越藩籬，才能真正實現兩岸和平、朝野和諧與民生安定。

歷史不會寬恕在大勢之前退縮的人，更不會原諒將黨派利益置於國家利益之上的領導者。期盼賴政府以謙卑之心傾聽並回應民意，採取務實之策守護台灣，引領國家走向安定繁榮。否則，錯失的將不僅是經濟，更是台灣在國際上的戰略地位。唯有務實，才能在風雲變幻的國際局勢中屹立不搖。