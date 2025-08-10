蘇益仁／川普給全球領導者上的一課

美國總統川普自今年一月廿日就任以來，至今半年多，在全球捲起關稅風暴，他以他商人擅長的「交易藝術」，配合美國強大的國力及經濟科技實力，使全球近兩百個國家的領導人，除了中國及俄羅斯之外，多半絡繹於途，卑躬屈膝於白宮的橢圓形辦公室。到了八月全球與美國的關稅及赴美設廠交易已大致底定，全球領袖敢怒而不敢言。這樣的局面反應出帝國主義的醜陋一面，也給全球上了很震撼及慘痛的一課，後續的發展及影響如何，只有留待歷史去評斷了。

川普在經濟上決策呈現在他商人的背景下的作為，在美國經濟勢危下有其正面的影響，但在另一面對美國科技教育、全球衛生、氣候及弱勢群體的負面政策，如對哈佛大學的政策干預及預算削減，以及對聯邦及全球多個機構，如世衛組織的負面政策，卻與他在經濟上的作為呈現兩極化的反應。

這是長久以來大家對選任領導者重要的「遠見」特質的最重要期待。在領導者的遴選一般會依國情及當下的環境而有不同的選擇。川普對美國及全球的兩極化影響，只重視短期經濟效益，卻忽視對中長期的教育及人才培訓的影響，將對美國在全球的領導地位，給了中國及俄羅斯在全球竄起領導地位的機會。

長久以來大家對領導者期待的遠見特質，包括短期及長期的決策規畫的核心價值。但川普領導呈現出兩極化的作為，他表現出商人重視短期經濟效益，而忽略長期科學、教育、及人才培育的重要，除非美國未來選出的總統能夠扭轉這樣的政策，否則未來對美國及全球的影響會是歷史上最慘痛的一頁。

川普關稅交易期間，我最好奇的是中國大陸習近平主席的反應。這幾個月來，中國的反應比起歐盟有節有守，習近平不動聲色，不卑不亢，終於使川普自屈下風。中國大陸在經濟上雖有弱點，但靠著稀土資源、ＡＩ晶片科技、製藥與小型企業製造的優勢，使川普知難而退，至今中美談判仍在未定之天，令全球對中國的國力側目。

以台灣來說，大家目前都以台積電在一九八○年代的政府政策扶助下，方能在三四十年後成為護國神山。竹科在政府、學術界、產業界的共同合作下，創造出今天對台灣的經濟及國際地緣政治影響有目共睹。經過四十年大家才回想起蔣經國、孫運璿、李國鼎及學術界領導人的貢獻，這是領導人的遠見。但在民主時代，領導者為了選舉考量，都選擇與川普一樣的短期可見利益，而忽視了長期扎根的遠見。

最近台灣陷於大罷免、川普關稅、及南部風災的內外壓力，我的專業領域生醫產業看不到政府的政策支持。我的家鄉台南許多鄉人的屋頂被颱風掀翻，綠電設施一片狼籍，農產品嚴重受損，這些從經濟產業大方向到民間的問題，政府似乎陷入內外交逼，提不出有效的短中長期政策規畫，這是民間、學術界、及有識之士所共同關心的課題。

此外，政府在川普關稅之後，如何重新定位台美及兩岸關係，也成大家迫切的期待，希望朝野領導者攜手為國，從短、中、長期思考台灣的未來，這是大家共同的期待。（作者為退休教授）