台積電洩密案的警示 制度文件厚度 擋不住僥倖的薄度

近日台積電的二奈米技術洩密案，震撼的不只是市場和供應鏈，更敲響科技企業在倫理治理上的警鐘。三名年輕工程師的犯行，除了個人貪念，更映照出科技能力與專業倫理之間的薄弱連結，也讓我們看見全球高科技供應鏈在倫理風險上的共同脆點。

多年來，台積電將「誠信」視為核心價值，在法遵教育、企業社會責任訓練與永續報告中一再強調、反覆宣示。但這次事件證明，制度與標語的存在，並不能保證員工的行為自律。問題的主要癥結在兩點：第一，現行制度的威懾力，未必足以讓人「不敢」；第二，誘因配置與防範機制，尚未達到能對抗高價值資產誘惑的平衡。

就現行制度的威懾力而言，關鍵在於「確定性」。《韓非子》的「麗水生金」故事記載：荊南麗水盛產黃金，朝廷雖設重刑，仍有人鋌而走險，因為「不必得也」—被抓的確定性不足。

台積電案同樣如此，若內部偵防與稽核機制，不能讓員工確信「一旦觸法必被查獲」，那麼再多的倫理課程也只是背景音。

另一面，政策學者Aron Wildavsky的「誘因｜能力平衡」理論提醒我們：當非法收益極高而查處能力不足，違法行為就會增加；反之，若查處風險高且收益有限，違法率自然下降。高階製程機密的市場價值，尤其在美中科技戰的背景下，幾乎等同「印鈔機」。而台積電的內控機制，顯然還不足以匹配這種價值等級的保護需求。

他山之石、可以攻錯。國際經驗為或能為台灣提供借鑑。例如，三星在制度防線上，採取「專案分區制」與跨部門網路隔離，並結合ＡＩ即時監控研發資料；一旦偵測異常，立即啟動調查，並公開懲處案例，以同時達成震懾與教育之效。另外，英特爾則著力於倫理文化的深耕，新進員工必須接受密集的倫理訓練，並設有匿名舉報與檢舉獎金機制，同時與ＦＢＩ建立跨境洩密的快速通報鏈。兩者的共同啟示在於，唯有嚴密的制度設計與內化的倫理文化並駕齊驅，方能形成長久而有效的防護。

台灣高科技產業若想避免重蹈覆轍，必須在制度設計與企業文化上同步強化，並對齊國際治理標準。具體來說，第一、提高查緝確定性：導入ＡＩ資料行為分析、跨部門隔離與即時異常偵測，讓僥倖無所遁形；第二、降低觸法誘因：股權獎酬、長期研發紅利等利益綁定機制，讓員工看重留在公司發展的價值；第三、跨境司法合作：與政府、國際刑警形成打擊鏈，讓跨境洩密無處藏身；第四、深化倫理教育：將真實案例匿名化後納入培訓，把後果轉化為心理威懾。

這起洩密案提醒我們：企業的安全不是靠文件的厚度，而是靠制度能否讓人「知必究、而不為」。在全球競爭與地緣政治壓力下，只有確定性與誘因平衡並行，結合國際最佳實務，才能確保技術與聲譽的雙重安全。