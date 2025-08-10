賴對美進退失據曝台危機

近日，美國國務院前顧問惠頓發表了一篇名為「台灣何以失去川普」的文章，一石激起千層浪。該文不僅打破了副總統蕭美琴基於「戰貓外交」塑造的「資深外交官」形象，而且嚴肅指出民進黨長期以來與民主黨過從甚密，已遭到共和黨與川普的反感。

雖然許多人對惠頓的發文動機表示懷疑，但從台灣被美國課徵關稅廿％稅率超過日韓、甚至還是「疊加」，且看不到有什麼轉圜可能的事實來看，文章內容或許並非空穴來風。更重要的是，透過該文我們可以延伸出一個常被忽視的關鍵問題，即民進黨的地緣政治經營其實相當糟糕。

地緣政治意指基於自身實力與地理位置，透過軍事，外交，政治等手段，拓展從區域到全球的生存空間。因此，地緣政治強調宏觀上的全球視野布局、與中觀上的區域關係，中觀上的區域關係又形成微觀上的契機來解決宏觀的發展問題。例如，川普上任後在美俄（歐洲）與美中（印太）競爭的宏觀地緣框架下，提升華府對中東的關注。這種提升在中觀層面重塑了與眾多海灣國家的關係（阿曼，卡達，沙烏地阿拉伯等）。同時，海灣國家與美國的合作又在微觀層面嘗試解決美方關鍵礦產（包括稀土）的進口與加工問題，用以對抗宏觀層面陸方以關鍵礦產遏制美方的戰略規畫。

以此反觀台灣，綠營多年執政顯然沒有掌握任何地緣政治先機。首先在宏觀層面上，台灣作為國際供應鏈關鍵本應擁有布局全球的視野，將自己的生存空間放在美歐乃至大陸等多個「籃子」裡。然而民進黨由於「抗中保台」意識作祟，選擇將全球框架狹窄化，簡化為「對美關係」。於是這種孤注一擲的押寶在面對川普步步緊迫時，自然無力招架節節敗退。

其次，缺乏全球視野指導，台灣近年來在中觀層面的區域發展難免效果平平。蔡英文「新南向政策」的虎頭蛇尾，賴清德「脫中入北」的左支右絀都是顯著例證。此外，其他國家成功的區域布局也會對台灣的生存空間造成巨大壓力。例如，日本已基於安全、經濟、市場與技術逐步建立起與韓菲美澳印的「小多邊」合作機制，此舉在印太邊緣化的恰恰就是台灣。

最後，缺乏中觀層面的區域經營，也促使民進黨無法抓住任何微觀層面的地緣契機，以至於許多應該有著專業度與敏銳性的駐外代表，都成為了綠營的酬庸對象。今年五月，藍委王鴻薇就直指賴政府十八名駐外人選中，近一半沒有相關經驗。

在關稅海嘯來襲下，賴政府對美進退失據的背後，恰恰暴露出民進黨長期以來地緣政治的經營困境，而這也是如今台灣面臨的結構性危機。